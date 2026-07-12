Loris Ušić uspješno osvaja njemačku konjičku elitu

Loris Ušić, član zagrebačkog konjičkog kluba Batida, nastavlja nizati zapažene rezultate na natjecanjima u Njemačkoj, gdje već dulje vrijeme trenira i razvija svoju sportsku karijeru. Riječ je o zemlji koja je apsolutna svjetska velesila u preponskom jahanju te postavlja najviše standarde u ovom sportu.

Podaci najbolje potvrđuju snagu njemačkog konjičkog sporta. Jahanjem se u Njemačkoj bavi oko 3,8 milijuna ljudi, Njemački konjički savez okuplja više od 663.000 članova, registrirano je oko 65.000 licenciranih jahača te više od 100.000 licenciranih sportskih konja. Konkurencija je iznimno jaka, a upravo u takvom okruženju Ušić uspješno gradi svoje ime i potvrđuje kvalitetu.

Njegov talent, predanost i kontinuirani napredak prepoznao je Lars Norberg, jedan od najuglednijih njemačkih stručnjaka u preponskom jahanju i osvajač olimpijskog odličja. Pod njegovim stručnim vodstvom Loris iz sezone u sezonu ostvaruje sve bolje rezultate te uspješno nastupa za Konjički klub Batida, jedan od vodećih klubova u Hrvatskoj.

Veliko priznanje stiglo je i uoči državnog prvenstva Hrvatske, koje će se održati od 24. do 27. rujna, gdje će Ahač biti član seniorske momčadi KK Batida. To je još jedna potvrda njegova sportskog napretka i povjerenja koje uživa u klubu.

Nakon kraće natjecateljske stanke slijedi vrlo zahtjevan dio sezone. Finale Batida kupova održat će se 29. i 30. kolovoza, potom slijedi državno prvenstvo u preponskom jahanju za sve kategorije od 24. do 27. rujna, državno prvenstvo u dresuri 11. i 12. listopada, a zatim i niz preponskih natjecanja 17. i 18. listopada, 21. studenoga te 10. prosinca.

Ušić

Do kraja godine na rasporedu je ukupno 17 natjecanja u preponskom jahanju i dresuri, u organizaciji KK Batida i SKK Sem, klubova koji zajednički organiziraju više od 65 posto svih konjičkih natjecanja u Hrvatskoj. Takav natjecateljski kalendar zahtijeva vrhunsku fizičku i psihološku pripremljenost, kako jahača tako i konja.

Ušićevi rezultati potvrđuju da se hrvatski konjički sport može ravnopravno nositi s europskom konkurencijom kada sportaši imaju priliku trenirati u najboljim mogućim uvjetima. Njegov razvoj u Njemačkoj, zemlji koja je sinonim za vrhunsko preponsko jahanje, pokazuje da se upornost, kvalitetan rad i stručno vodstvo isplate. Ako nastavi ovim tempom, Loris Ušić mogao bi postati jedan od nositelja hrvatskog preponskog jahanja u godinama koje dolaze te važan adut na najvećim domaćim i međunarodnim natjecanjima.