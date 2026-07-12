Preminuo Lindsey Graham, bliski Trumpov saveznik i jedan od najpoznatijih američkih senatora

Lindsey Graham, republikanac iz Južne Karoline, koji je u Senat izabran 2003. godine i bio bliski politički saveznik predsjednika Donalda Trumpa, preminuo je, potvrdio je njegov ured rano u nedjelju. Imao je 71 godinu. Graham je preminuo u subotu navečer "nakon kratke i iznenadne bolesti", priopćio je njegov ured. "Obitelj senatora Grahama zahvalna je na molitvama u ovom trenutku i moli za privatnost tijekom ovog iznimno teškog razdoblja", navodi se u nastavku priopćenja. Graham je bio predsjednik Odbora za proračun Senata i u studenome se namjeravao kandidirati za peti šestogodišnji mandat u Senatu. Bio je jedan od najpoznatijih članova tog doma Kongresa i važan glas unutar stranke kada je riječ o obrani i međunarodnim pitanjima, piše NBC News.

Hitne službe odazvale su se u subotu navečer na poziv zbog "srčanog zastoja" u Grahamovu domu na Capitol Hillu, prema snimci policijske radiokomunikacije do koje je došao NBC News. Fotografije koje je pregledao NBC News pokazuju kako su bolničari iz Grahamova doma na nosilima iznijeli osobu i prevezli je do vozila hitne pomoći koje je čekalo ispred kuće. Na mjestu događaja bila su i policijska vozila te vatrogasni kamioni. Graham se nedavno vratio iz Kijeva, gdje se u petak sastao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. U nedjelju je trebao gostovati u emisiji NBC Newsa "Meet the Press".

Njegova smrt uslijedila je u trenutku kada se njegov stranački kolega, republikanski senator Mitch McConnell, i dalje nalazi u bolnici nakon što su se bolničari prošlog mjeseca odazvali na poziv s poznate adrese zbog osobe koja je doživjela srčani zastoj. McConnellov glasnogovornik rekao je da se bivši republikanski čelnik većine u Senatu i dalje oporavlja, no njegov tim nije objavio dodatne pojedinosti o njegovu zdravstvenom stanju.