Rusi tvrde da imaju rješenje za najubojitije ukrajinsko oružje, već je stiglo na front

Ruski medij Izvestija, blizak državnim strukturama, potvrdio je da su ruske vojne postrojbe na bojištu dobile tenkove T-72B3A opremljene unaprijeđenom verzijom aktivnog sustava zaštite Arena-M. Posade sada prolaze dodatnu obuku prije nego što vozila budu poslana kao potpora jurišnim skupinama koje napadaju utvrđene ukrajinske položaje. Arena-M pripada kategoriji takozvanih hard-kill aktivnih sustava zaštite, tehnologiji koja se bitno razlikuje od klasičnog oklopa. Umjesto da samo apsorbira udar, sustav radarom otkriva prijetnju koja se približava, izračunava njezinu putanju, a zatim ispaljuje malu eksplozivnu protumuniciju koja bi projektil trebala presresti i uništiti prije nego što pogodi tenk. Prema pisanju Izvestije, radar radi u dva načina. Prvi je namijenjen otkrivanju projektila i topničkog streljiva na većoj udaljenosti, kako bi sustav imao dovoljno vremena za reakciju. Drugi radi na kratkom dometu i posebno je prilagođen otkrivanju FPV dronova, malih kvadkoptera kojima ukrajinski operateri upravljaju iz prvog lica i usmjeravaju ih izravno prema tenkovima i oklopnim vozilima, piše Defence Blog.

Sustav navodno ima 12 lansirnih cijevi raspoređenih oko kupole, čime bi trebao pružati zaštitu od prijetnji koje dolaze iz svih smjerova i smanjiti mogućnost postojanja mrtvih kutova koje bi napadač mogao iskoristiti. Modernizirana verzija sustava, interno označena kao T09-A6-1, ušla je u kvalifikacijska testiranja 2024. godine, kada je prvi put ugrađena na glavne ruske borbene tenkove T-72 i T-90. Rusija je na vojno-tehničkom forumu Army-2024 potpisala državni ugovor za proizvodnju tenkova T-90M opremljenih tim sustavom. Predstavnik proizvođača tenkova Uralvagonzavod potvrdio je 2025. godine na obrambenom sajmu IDEX da vozila s novim sustavom zaštite već izlaze s proizvodnih linija. Rusko Ministarstvo obrane još je u listopadu 2023. patentiralo unaprijeđenu verziju tenka T-72B3M s Arenom-M, koja je poslije dobila oznaku T-72B3A i sada se pojavljuje na bojištu.

Izvestija je citirala nekoliko ruskih vojnih analitičara koji raspoređivanje tih tenkova predstavljaju kao važnu promjenu u zaštiti ruskih oklopnih vozila. "Važno je da su tenkovi sa sustavom aktivne zaštite stigli upravo u postrojbe koje izvršavaju borbene zadaće, a nisu postavljeni kao izlošci na sajmovima ili paradama", rekao je vojni stručnjak Jurij Ljamin, prema pisanju Izvestije. "Trenutačno su glavna prijetnja oklopnim vozilima mali taktički dronovi. Sposobnost učinkovite borbe protiv njih pomoći će u očuvanju ne samo samih vozila nego i života njihovih posada", dodao je. Vojni stručnjak Jurij Knutov opisao je tu tehnologiju kao velik napredak za ruske oklopne snage. "Takvi sustavi višestruko povećavaju borbene sposobnosti tenkova", rekao je Knutov. Treći stručnjak, Dmitrij Kornev, ustvrdio je da unaprijeđeni sustav tenkovima daje potpuno novu vrstu samoobrane.

"Tenk zapravo dobiva vlastiti sustav protuzračne i proturaketne obrane", rekao je Kornev. "Sposoban je samostalno odbijati napade protutenkovskih projektila, raketnih granata, topničkog streljiva i, što je danas posebno važno, dronova". Ljamin je također ustvrdio da se ruski pristup razlikuje od sličnih sustava koji se razvijaju u drugim državama, posebno zbog navodne sposobnosti uništavanja dronova. "Na sustavima aktivne zaštite danas se radi u Izraelu, Kini i drugim državama", rekao je Ljamin. "Međutim, njihova učinkovitost protiv FPV dronova još nije uvjerljivo potvrđena u stvarnim borbenim uvjetima". Tvrdnje o prednosti ruskog sustava ipak su u suprotnosti s ranijim neovisnim izvješćima prema kojima Arena-M ima ozbiljne i specifične tehničke probleme upravo s otkrivanjem dronova. Ruski vojni analitičar Viktor Murahovski rekao je u komentaru da radar sustava Arena-M ima temeljnih poteškoća s otkrivanjem i klasificiranjem malih dronova slabije uočljivosti, posebno onih izrađenih od materijala koji slabo reflektiraju radarske signale, poput plastike.

Murahovski je ustvrdio da ruska radarska tehnologija još nije dosegla potrebnu razinu za pouzdano otkrivanje takvih ciljeva. Posebno je upozorio da konvencionalne metode radarskog otkrivanja, uključujući Dopplerove sustave koji su učinkoviti protiv brzih projektila, slabije funkcioniraju protiv dronova koji lete sporo, nepredvidivo i na maloj visini. Upravo je to način na koji se FPV dronovi često približavaju tenkovima. Povjesničar vojnih vozila Andrej Tarasenko otišao je i korak dalje. U komentaru na Telegramu ustvrdio je da svaki FPV dron nužno nosi metalnu bojnu glavu, pa bi nemogućnost radara da otkrije takav cilj mogla upućivati na dublje probleme s osnovnim senzorima sustava, a ne samo na specifičnu slabost u otkrivanju dronova. Ruski državni mediji imaju jasan interes svaku novu zaštitnu tehnologiju prikazati kao sustav spreman za bojište i rješenje za prijetnju dronova, koji su se tijekom rata pokazali iznimno učinkovitima protiv ruskih oklopnih vozila. Ipak, razlika između takvog prikaza i preciznih tehničkih kritika koje su samo nekoliko mjeseci ranije iznijeli ruski vojni analitičari pokazuje da će stvarne sposobnosti Arene-M postati jasne tek kada ti tenkovi budu izloženi dronovima koje bi trebali zaustaviti i kada njihovu učinkovitost bude moguće neovisno provjeriti.