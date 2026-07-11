Vozače zaludjela hit ponuda: Automobil uz ratu od 49 eura mjesečno, s tim Kinezom možete parkirati bilo gdje

Električni automobili posljednjih godina sve su prisutniji na europskim cestama, osobito među vozačima koji traže povoljniju vožnju u gradskim uvjetima, niže troškove korištenja i kompaktnija vozila prilagođena užurbanom načinu života. Upravo u tom segmentu proizvođači sve češće nude male električne modele namijenjene svakodnevnoj gradskoj vožnji.

Jedan od njih je Leapmotor T03, kompaktni električni automobil kineskog proizvođača Leapmotor koji se trenutno nudi i, među ostalim, kroz leasing program u Njemačkoj. Ponuda je dostupna privatnim kupcima s prebivalištem u Njemačkoj, i to kod Leapmotor partnera koji sudjeluju u promociji.

Model T03 privlači pažnju prvenstveno svojim dimenzijama i namjenom. Dug je svega 3,62 metra, što ga čini pogodnim za vožnju kroz gradske gužve i lakše parkiranje na manjim prostorima. Unatoč kompaktnim vanjskim mjerama, proizvođač navodi da je unutrašnjost projektirana kako bi ponudila prostranost usporedivu s vozilima većeg segmenta.

U sklopu aktualne leasing ponude u Njemačkoj, vozilo čija je cijena 18.900 eura može se uzeti uz mjesečnu ratu od 49 eura, uz predujam od 4.600 eura, rok trajanja ugovora od 36 mjeseci i ograničenje od 10.000 kilometara godišnje. Ponuda vrijedi do 30. rujna 2026. godine, uz odobrenje kredita preko Stellantis Bank SA, njemačke podružnice. Troškovi dostave i registracije nisu uključeni u navedeni iznos.

Leapmotor T03 pokreće elektromotor snage 70 kW, a baterija kapaciteta 37,3 kWh prema WLTP mjerenju omogućuje deklarirani domet do 265 kilometara. Kombinirana potrošnja iznosi 16,3 kWh na 100 kilometara, dok su emisije CO₂ navedene na 0 g/km. Od sigurnosne opreme automobil ima šest zračnih jastuka i deset naprednih sustava pomoći vozaču (ADAS), a među dodatnom opremom nalaze se kamera za vožnju unatrag, stražnji parkirni senzori, panoramski krov s električnom zaštitom od sunca te središnji zaslon veličine 10,1 inča. T03 podržava i bežična ažuriranja softvera, a putem aplikacije Leapmotor korisnici mogu biti povezani sa svojim vozilom i pratiti određene funkcije putem pametnog telefona.

Automobil je dostupan u nekoliko boja, uključujući svijetlo bijelu, karipsko plavu i sivu, a proizvođač ga pozicionira kao rješenje za vozače kojima je potreban praktičan i učinkovit električni automobil za svakodnevne potrebe. Ponuda uključuje jamstvo za novo vozilo u trajanju od tri godine ili do 100.000 kilometara, ovisno o tome što prije nastupi, prema uvjetima jamstva proizvođača.

Napomena: Ovaj tekst nije promotivni sadržaj niti predstavlja preporuku za kupnju vozila, već informativni prikaz dostupne ponude i tehničkih podataka koje je objavio proizvođač. Uvjeti ponude, dostupnost vozila i konačni troškovi mogu se razlikovati ovisno o tržištu, prodajnom partneru i uvjetima leasinga.