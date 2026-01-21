Čak 94 posto učitelja i nastavnika koristi umjetnu inteligenciju

Čak 94 posto učitelja i nastavnika te gotovo 60 posto učenika koristi alate umjetne inteligencije (UI), no značajan dio još nije siguran kako ti sustavi funkcioniraju, pokazuje nacionalno istraživanje udruge Suradnici u učenju, objavljeno povodom Dana sigurnijeg interneta.

Istraživanje je provedeno na 2.514 učenika i 399 učitelja i nastavnika iz osnovnih i srednjih škola diljem Hrvatske. Gotovo 36 posto učitelja i 42 posto učenika zauzima neutralan stav prema vlastitom razumijevanju UI, dok se 26 posto učenika ne osjeća samopouzdano u njezinu korištenju, pokazuju rezultati istraživanja 'Razumijevanje i korištenje umjetne inteligencije'. Neutralni odgovori, kako ističu istraživači, nisu pokazatelj ravnodušnosti, nego nedostatka iskustva i jasnih primjera u korištenju alata u nastavi.

Gotovo 69 posto učitelja koristi alate umjetne inteligencije ponekad ili često, a više od 80 posto tvrdi da razumije način na koji UI donosi odluke. Ipak, njih više od trećine i dalje osjeća nesigurnost, što prema udruzi ukazuje na potrebu za sustavnom edukacijom i jasnim pedagoškim smjernicama. Učitelji navode da bi im konkretni primjeri dobre prakse i institucionalna podrška pomogli da sigurnije i kvalitetnije uključe UI u nastavu.

Istraživanje također pokazuje da su učitelji i učenici svjesni rizika. Čak 95 posto učitelja i 80,6 posto učenika prepoznaje mogućnost netočnih ili pristranih informacija, dok više od 70 posto smatra provjeru podataka nužnom. Među učiteljima 86 posto želi dodatno učiti o sigurnoj i odgovornoj primjeni UI, dok 53 posto učenika pokazuje interes za dodatno učenje.

Korištenje umjetne inteligencije među učenicima pokazuje jasnu povezanost s dobi: stariji učenici češće koriste UI alate i pokazuju veće samopouzdanje u njihovu korištenju, dok mlađi učenici češće zauzimaju neutralan stav ili se ne osjećaju sigurnima. Rezultati također pokazuju da učenici starijih razreda već prepoznaju primjenu UI u rješavanju školskih zadataka i projektima, ali da im i dalje nedostaje uputa kako odgovorno i etički koristiti te alate.

Ukupno, rezultati ukazuju na to da su škole otvorene za primjenu umjetne inteligencije, ali da postoji potreba za sustavnom podrškom, dodatnim edukacijama, razvojem jasnih smjernica i primjera dobre prakse, kako bi korištenje UI bilo sigurno, pedagoški utemeljeno i prilagođeno različitim dobnim skupinama učenika.