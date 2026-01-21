Naši Portali
OPERACIJA PROŠLA BEZ INCIDENATA

Američke snage zaplijenile još jedan naftni tanker u Karipskom moru

Screenshot
VL
Autor
Andrej Matijašević/Hina
21.01.2026.
u 06:31

Američke snage znatno su povećale svoju prisutnost u Karipskom moru. Posljednjih mjeseci u regiju su raspoređeni dodatni borbeni zrakoplovi i najveći svjetski nosač aviona USS Gerald R. Ford.

Američke su snage ponovno preuzele kontrolu nad jednim naftnim tankerom u Karipskom moru, priopćila je u utorak vojska. Motorni brod Sagitta prkosio je blokadi koju je predsjednik Donald Trump uveo sankcioniranim tankerima, objavio je Američki južni zapovjedni stožer (SOUTHCOM) na platformi X.

SAD je odlučan "osigurati da jedina nafta koja napušta Venezuelu bude ona koja je koordinirana na ispravan i zakonit način", naveo je SOUTHCOM, dodajući da je operacija provedena "bez incidenata". Zapljena je posljednja u nizu sličnih akcija posljednjih tjedana nakon što je Trump najavio "potpunu i sveobuhvatnu blokadu svih sankcioniranih naftnih tankera" koji putuju prema Venezueli i iz nje. On optužuje tu južnoameričku državu za krađu nafte, zemlje i druge imovine od SAD-a te je poručio da se ta imovina mora vratiti.

Američke snage znatno su povećale svoju prisutnost u Karipskom moru. Posljednjih mjeseci u regiju su raspoređeni dodatni borbeni zrakoplovi i najveći svjetski nosač aviona USS Gerald R. Ford.

Američke su snage, tijekom vojne operacije u Caracasu 3. siječnja, zbacile i privele autoritarnog vođu Venezuele Nicolasa Madura te ga prebacile u SAD. Protiv njega je u New Yorku podignuta optužnica za kaznena djela povezana s drogom. Trump je jasno dao do znanja da SAD namjerava preuzeti kontrolu nad trgovinom venezuelanske nafte kao sredstvom pritiska na vladu u Caracasu.

