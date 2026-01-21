Ispod plesne dvorane gradi se nuklearni bunker? Trumpov projekt otvorio strogo čuvanu tajnu Bijele kuće

Planirana izgradnja nove svečane plesne dvorane u Bijeloj kući, osobnog projekta Donalda Trumpa , otvorila je vrata jednoj od najtajnijih priča američke politike i sigurnosti. Iako se u javnosti raspravlja o rušenju povijesnog Istočnog krila, prava drama odvija se duboko ispod zemlje, ondje gdje se desetljećima nalazio strogo čuvani bunker američkih predsjednika. Podzemni kompleks ispod Istočnog krila izgrađen je još 1941. godine, u vrijeme predsjednika Franklina D. Roosevelta, neposredno nakon japanskog napada na Pearl Harbor. Tada je, u potpunoj tajnosti, naređena gradnja skloništa sposobnog izdržati bombardiranje. Javnosti je tada predstavljena samo izgradnja novog Istočnog krila, dok se o bunkeru nije govorilo ništa.

Kako je kasnije pojasnio povjesničar Udruge za povijest Bijele kuće Bill Seale, „nije bilo nikakvog javnog priznanja da se gradi sklonište, službeno se gradio samo novi dio zgrade“. Tijekom desetljeća, taj se prostor razvijao u složeni podzemni sustav s više razina. Oni koji su kroz Istočno krilo ulazili u kompleks morali su se spustiti nekoliko katova ispod zemlje, a zatim proći kroz masivna, trezorska vrata iza kojih se nalazio samodostatan bunker s niskim stropovima, ležajevima, zalihama hrane i vode, neovisnim energetskim i ventilacijskim sustavima te sigurnim komunikacijama s vanjskim svijetom.

Središnji dio tog podzemnog svijeta bio je Predsjednički centar za hitne operacije (PEOC), zapovjedno središte osmišljeno tako da izdrži i nuklearnu eksploziju. PEOC je najpoznatiji po svojoj ulozi tijekom terorističkih napada 11. rujna 2001. godine, kada je u njemu bio sklonjen tadašnji potpredsjednik Dick Cheney. Za razliku od Situacijske sobe u Zapadnom krilu, koja se koristi svakodnevno i služi kao operativni centar za cijelu vladu, PEOC je, kako objašnjava bivši agent Tajne službe i CNN-ov analitičar Jonathan Wackrow, prostor namijenjen isključivo izvanrednim situacijama.

. Situacijska soba je sigurna, ali nije „otporna“. PEOC je namijenjen trenucima kada je ugrožen sam opstanak države - rekao je Wackrow. Unatoč povijesnoj i sigurnosnoj važnosti, infrastruktura tog kompleksa ostala je uglavnom nepromijenjena još od 1940-ih godina. Jedan izvor upoznat s prostorom opisao ga je kao „vrlo složenu podmornicu iz Drugog svjetskog rata“, s odvojenim sustavima napajanja, vode i filtracije zraka, ali zastarjelima po današnjim standardima.

U listopadu prošle godine započelo je rušenje Istočnog krila, što je izazvalo snažne reakcije javnosti, ali i stručnjaka za zaštitu kulturne baštine. S rušenjem nadzemnih dijelova, uklonjen je i veći dio podzemnog kompleksa. - S visokim stupnjem sigurnosti mogu reći da je praktički cijela podzemna struktura uklonjena - uključujući PEOC, energetske sustave i prostore koje su koristili Ured Bijele kuće i uniformirana Tajna služba, izjavio je jedan od izvora za CNN.

Iako Bijela kuća odbija javno komentirati detalje, tijekom sastanka Nacionalne komisije za planiranje glavnog grada potvrđeno je da će projekt plesne dovare uključivati „nužna sigurnosna poboljšanja“ i „otpornu, prilagodljivu infrastrukturu za buduće potrebe“. Direktor administracije Bijele kuće Joshua Fisher otvoreno je rekao da se dio radova odvija u okviru najviše razine tajnosti. - Postoje aspekti ovog projekta koji su strogo povjerljivi. Upravo su oni razlog zašto se krenulo u radove bez uobičajenog postupka odobrenja - rekao je Fisher.

U sudskim dokumentima, kojima se pokušalo zaustaviti gradnju, Bijela kuća je otišla i korak dalje, upozorivši da bi prekid podzemnih radova „ugrozio nacionalnu sigurnost i javni interes“. Obrazloženje tog stava, navodi se, sadržano je u povjerljivoj deklaraciji priloženoj sudu.

Prema informacijama koje su ranije objavili CNN i portal meteo.uk, projekt uključuje i sudjelovanje niza sigurnosnih, obrambenih i tehnoloških tvrtki, među kojima su Microsoft, Lockheed Martin i Palantir. Palantir je poznat po razvoju naprednih sustava obrade podataka i umjetne inteligencije, uključujući suradnju s izraelskim Ministarstvom obrane. Donald Trump je u više navrata naglasio da je američka vojska „snažno uključena“ u projekt, a procjenjuje se da u radovima sudjeluju Tajna služba, Ured predsjednika, specijalizirani izvođači za visokosigurnosne objekte te arhitekti koji su sudjelovali i u obnovi Pentagona nakon napada 11. rujna.

I dok Trump tvrdi da će izgradnja same plesne dvorane, čija je cijena s početnih 200 milijuna dolara narasla na čak 400 milijuna, biti financirana privatnim donacijama, troškovi podzemne sigurnosne infrastrukture ostat će nepoznanica i gotovo sigurno će pasti na teret američkih poreznih obveznika. - Kada govorimo o prijetnjama današnjice i sutrašnjice, govorimo o tehnologijama koje možda još ni ne postoje na tržištu. Cijena takvih sustava vjerojatno nikada neće biti javno poznata - zaključuje Wackrow.