Visokokvalitetna novogradnja u Petrčanima s ograničenim brojem stanova

Ekskluzivno u ponudi Starling Nekretnina predstavljamo visokokvalitetnu novogradnju u Petrčanima s ograničenim brojem stanova, namijenjenu kupcima koji traže komfor, privatnost i dugoročnu vrijednost. Petrčane su već godinama jedna od najtraženijih mikrolokacija zadarskog područja za kupnju nekretnine uz more zbog mirnog okruženja, dobre povezanosti sa Zadrom i kvalitetnog životnog ritma tijekom cijele godine.

U okviru ove ponude posebno izdvajamo rijetku priliku koja se u priobalnoj novogradnji danas gotovo više ne viđa, stan po cijeni od 2.362 €/m² prema neto površini. U Petrčanima takav omjer cijene i kvadrature znači da kupac za isti budžet dobiva znatno više prostora i dodatnih sadržaja, što ovu jedinicu svrstava među najisplativije u aktualnoj ponudi.

Foto: Starling Nekretnine

Izdvojena prilika je stan S1, neto površine 254 m², s ukupno pet soba, po cijeni od 600.000 eura, odnosno 2.362 €/m². Stan je koncipiran kao kuća u zgradi, raspoređen na tri etaže, s natkrivenim terasama na svakoj razini i dodatnom krovnom nenatkrivenom terasom. Posebnu vrijednost daju tri pripadajuća vrta, a etaže su povezane stubištem i liftom. Stanu pripadaju dva garažna parkirna mjesta i spremište u podrumu. Planirani završetak je proljeće 2026. godine.

Druga prilika koju izdvajamo je stan S2, neto površine 133 m², s tri sobe, po cijeni od 400.000 eura, odnosno 3.008 €/m². Stan se nalazi u prizemlju i idealan je za kupce koji žele velik, funkcionalan prostor i naglašenu povezanost s vanjskim dijelom. Uz natkrivenu terasu dolazi i vrt od 114 m², što ga čini posebno atraktivnim za obiteljski boravak, odmor ili cjelogodišnje korištenje. Kao i kod ostalih stanova, pripadaju dva garažna parkirna mjesta i spremište u podrumu. Planirani završetak je proljeće 2026. godine.

Foto: Starling Nekretnine

U ponudi su dostupne i druge kvadrature i rasporedi. U istoj zgradi nalazi se i jedinica S3, stan neto površine 108 m², s tri sobe, po cijeni od 350.000 eura, s planiranim završetkom u proljeće 2026. godine. U drugoj zgradi dostupni su stanovi s planiranim završetkom u proljeće 2027. godine, J1 neto 102,08 m², J2 neto 94,32 m², J3 neto 116,40 m² i J4 neto 135,16 m² po cijeni od 473.060 eura. Stan J4 nalazi se na drugom katu i sastoji se od kuhinje, blagovaonice i dnevnog boravka, tri spavaće sobe, dvije kupaonice, hodnika i natkrivene terase, a pripadaju mu dva garažna parkirna mjesta i spremište u podrumu.

Foto: Starling Nekretnine

Standardi opreme i izvedbe usmjereni su na udobnost i energetsku učinkovitost, uz podno grijanje kroz cijeli stan, grijanje putem dizalice topline, aluminijsku stolariju s kliznim griljama, kvalitetnu fasadnu izolaciju, protuprovalna i protupožarna ulazna vrata te video portafon.

Pregled slobodnih jedinica i aktualnu dostupnost možete vidjeti ovdje: https://starling.hr/novogradnja/petrcane/ .

Agentica Ivana Perić, Starling Nekretnine Foto: Starling Nekretnine

Prodaju vodi agentica Ivana Perić, Starling Nekretnine. Kontakt ivana@starling.hr, +385 91 445 5040, 01 779 23 10.