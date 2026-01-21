'Mi smo dugo bili taoci divlje gradnje. Hrvatska je predivna zemlja koju stranci otkrivaju'

Koliko je važna arhitektura? Ono što ostaje kada sve nestane, to je arhitektura, ona ostavlja naš najdublji trag u dalekoj budućnosti. Tako je nagrađivani splitski arhitekt Damir Rako najavio svoje predavanje pod naslovom Splitomanija, u zagrebačkoj Kući Oris, hramu arhitekture gdje se okupilo nekoliko stotina ljudi. S Rakom smo u Orisu razgovarali o današnjim izazovima Splita, urbanizmu, arhitekturi i odnosu prema prostoru - najvažnijem resursu koji Hrvatska ima.



Zanima me odakle tolika strast za arhitekturom. Kako je to počelo? Kako ste zaključili da je to vaš životni poziv?