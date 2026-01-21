Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 25
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
INTERVJU: DAMIR RAKO

'Mi smo dugo bili taoci divlje gradnje. Hrvatska je predivna zemlja koju stranci otkrivaju'

Autor
Dea Redžić
21.01.2026.
u 06:02

Nagrađivani splitski arhitekt govori o izazovima u urbanizmu i arhitekturi

Koliko je važna arhitektura? Ono što ostaje kada sve nestane, to je arhitektura, ona ostavlja naš najdublji trag u dalekoj budućnosti. Tako je nagrađivani splitski arhitekt Damir Rako najavio svoje predavanje pod naslovom Splitomanija, u zagrebačkoj Kući Oris, hramu arhitekture gdje se okupilo nekoliko stotina ljudi. S Rakom smo u Orisu razgovarali o današnjim izazovima Splita, urbanizmu, arhitekturi i odnosu prema prostoru - najvažnijem resursu koji Hrvatska ima.

Zanima me odakle tolika strast za arhitekturom. Kako je to počelo? Kako ste zaključili da je to vaš životni poziv?

Ključne riječi
Urbanizam arhitekt arhitektura Damir Rako

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar kozorog
kozorog
08:21 21.01.2026.

za svaku nekretninu treba se plaćati porez, ako je kuća u kojoj živiš, onda 'samo' komunalnu naknadu, a ako je vikendica, apartman, pa čak i kuća na selu koju si naslijedio, porez, i to ne mali. ljude treba natjerati da na nekretninama zarađuju, ili ih prodaju ako se ne koriste. kuće, stanovi, nije kamenje na biokovu pa da može čekati, to je objekt u prostoru koji zauzima mjesto, a s obzirom da je već izgrađen, ima blizu svu potrebnu minimalnu infrastrukturu, lako se može staviti u upotrebu. imamo 600.000 praznih kuća i stanova, a gradi se kao ludo... to treba riješiti. šire se građevinska područja, a središta naselja poluprazna, ruševna. ja bih to reducirao, ukinuo neizgrađena građ područja na rubovima naselja, nema širenja dok se ne izgradi 90% postojećeg, uštedi se na gradnji infrastrukture. vlasnike postojećih opteretiti, nakon 2-3 godine prodat će jer se ne isplati samo 'imati'. tako rade normalne države.

TA
Tarantula
07:47 21.01.2026.

Agencije za promet nekretninama jedni su od glavnih generatora visokih cijena. Naime oni kada vide da se neka nekretnina na tržištu prodaje ispod cijene, zovu vlasnika, nude usluge i "realnu" cijenu gdje se onda ta nekretnina prodaje i po 2 godine, jer bolja je provizija na 200 000 eura nego na 120 000 eura. 80% oglasa drže agencije za prodaju nekretnina i samim time kontroliraju cijenu. Agenti su obični prevaranti kojima je u cilju uvaliti ti stan, kao u mome primjeru gdje agent pojašnjava kako taj stan ima 3 parkinga a u stvarnosti ima samo 1 i onda naravno dolazi do nesporazuma kupca sa stanarima. Agenti za nekretnine su kao i trgovci rabljenim vozilima, nisu ljudi za vjerovati.

Avatar razmaknica
razmaknica
07:12 21.01.2026.

za strance vlasnički, nekretninski, treba sve podebljat dodatnim porezima ili čime god se zakonski može, jer HR je država HR ljudi ali danas nažalost divna zemlja za gradnju općenito "siromašnih" ljudi...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!