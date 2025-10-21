Propao sastanak između Putina i Trumpa. Bijela kuća: Neće se susresti u skorijoj budućnosti

"U skoroj budućnosti" neće doći do sastanka između Donalda Trumpa i Vladimira Putina, izjavio je dužnosnik Bijele kuće za CBS News. Visoki dužnosnik je rekao da su državni tajnik Marco Rubio i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov jučer imali "produktivan razgovor". Izvor je dodao kako ne postoje planovi da se američki predsjednik uskoro sastane sa svojim ruskim kolegom. Prošli tjedan Trump je telefonski razgovarao s Putinom, nakon čega je najavio da će se s njim sastati u Budimpešti, kako bi pregovarali o kraju rata.

Međutim, američki predsjednik nije precizirao kada će se sastanak održati. Isto tako je najavio i "visokorazinske" sastanke između SAD-a i Rusije, koje će voditi Rubio. Trump je razgovor opisao kao "vrlo produktivan", a on je uslijedio prije njegovog sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Bijeloj kući. Razgovor između Rubija i Lavrova fokusirao se na "sljedeće korake". Rubio je naglasio važnost nadolazećih sastanaka između dvije države kao priliku za suradnju "na promicanju trajnog rješenja rata između Rusije i Ukrajine, u skladu s vizijom predsjednika Trumpa", rekao je glasnogovornik Državnog odjela Tommy Pigott. S druge strane, glasnogovornik Kremlja Dimitrij Peskov je danas izjavio kako su budući sastanci daleko, jer su "potrebne pripreme, ozbiljne pripreme", piše Associated Press.