Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 204
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
NIŠTA OD SUSRETA U BUDIMPEŠTI

Propao sastanak između Putina i Trumpa. Bijela kuća: Neće se susresti u skorijoj budućnosti

Trump i Putin
Foto: Reuters/Pixsell
1/4
VL
Autor
Laura Puklin
21.10.2025.
u 19:12

Visoki dužnosnik je rekao da su državni tajnik Marco Rubio i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov jučer imali "produktivan razgovor". Izvor je dodao kako ne postoje planovi da se američki predsjednik uskoro sastane sa svojim ruskim kolegom

"U skoroj budućnosti" neće doći do sastanka između Donalda Trumpa i Vladimira Putina, izjavio je dužnosnik Bijele kuće za CBS News. Visoki dužnosnik je rekao da su državni tajnik Marco Rubio i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov jučer imali "produktivan razgovor". Izvor je dodao kako ne postoje planovi da se američki predsjednik uskoro sastane sa svojim ruskim kolegom. Prošli tjedan Trump je telefonski razgovarao s  Putinom, nakon čega je najavio da će se s njim sastati u Budimpešti, kako bi pregovarali o kraju rata.

Međutim, američki predsjednik nije precizirao kada će se sastanak održati. Isto tako je najavio i "visokorazinske" sastanke između SAD-a i Rusije, koje će voditi Rubio. Trump je razgovor opisao kao "vrlo produktivan", a on je uslijedio prije njegovog sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Bijeloj kući. Razgovor između Rubija i Lavrova fokusirao se na "sljedeće korake". Rubio je naglasio važnost nadolazećih sastanaka između dvije države kao priliku za suradnju "na promicanju trajnog rješenja rata između Rusije i Ukrajine, u skladu s vizijom predsjednika Trumpa", rekao je glasnogovornik Državnog odjela Tommy Pigott. S druge strane, glasnogovornik Kremlja Dimitrij Peskov je danas izjavio kako su budući sastanci daleko, jer su "potrebne pripreme, ozbiljne pripreme", piše Associated Press
Otkriveni detalji sastanka Trumpa i Zelenskog, evo što je donio ukrajinski predsjednik

Ključne riječi
rat u Ukrajini Putin Trump

Komentara 9

Pogledaj Sve
BL
blaz18
19:21 21.10.2025.

Ruski zlocinac je pri kraju,kao i komsijski

BL
Bloomberg
19:32 21.10.2025.

Voljet će se na daljinu buahahahah

Avatar 💋 Barbie
💋 Barbie
19:34 21.10.2025.

Trump pušta Marca Rubia ispred sebe i to mu je pametno..isto je učinio i u Gazi.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još