Najveća nuklearna elektrana na svijetu vraća se u pogon

Tokyo Electric Power (TEPCO) planira 20. siječnja ponovno pokrenuti prvu jedinicu svoje nuklearne elektrane Kashiwazaki-Kariwa, najveće na svijetu, rekao je u srijedu novinarima predsjednik tvrtke Tomiaki Kobayakawa. Ovog tjedna, skupština prefekture u Niigati, regiji u kojoj se nalazi elektrana, dala je zeleno svjetlo za djelomično ponovno pokretanje elektrane Kashiwazaki-Kariwa. To će biti prvi takav slučaj za TEPCO od taljenja nuklearnog reaktora u Fukushima Daiichi 2011. godine.

Kashiwazaki-Kariwa, smješten oko 220 km sjeverozapadno od Tokija, bio je među 54 reaktora zatvorena nakon što su potres i cunami 2011. godine oštetili elektranu Fukushima Daiichi u najgoroj nuklearnoj katastrofi na svijetu od Černobila. "Kao tvrtka odgovorna za nesreću u Fukushima Daiichi, primijenit ćemo razmišljanja i naučene lekcije... Nastavit ćemo s ponovnim pokretanjem, prvim u 14 godina, držeći se sigurnosti kao glavnog prioriteta", rekao je Kobayakawa.