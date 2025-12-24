Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 45
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
NUKLEARNI ZAOKRET

Najveća nuklearna elektrana na svijetu vraća se u pogon

Kashiwazaki Kariwa
Foto: reuters
1/3
VL
Autor
Branka Vojnović/Hina
24.12.2025.
u 10:33

Japan je ponovno pokrenuo 14 od 33 reaktora koja su još uvijek operativna, dok se pokušava odviknuti od uvoza fosilnih goriva, a u studenom je predstavio prijedlog sustava javnih zajmova jer želi udvostručiti udio nuklearne energije u energetskom miksu.

Tokyo Electric Power (TEPCO) planira 20. siječnja ponovno pokrenuti prvu jedinicu svoje nuklearne elektrane Kashiwazaki-Kariwa, najveće na svijetu, rekao je u srijedu novinarima predsjednik tvrtke Tomiaki KobayakawaOvog tjedna, skupština prefekture u Niigati, regiji u kojoj se nalazi elektrana, dala je zeleno svjetlo za djelomično ponovno pokretanje elektrane Kashiwazaki-Kariwa. To će biti prvi takav slučaj za TEPCO od taljenja nuklearnog reaktora u Fukushima Daiichi 2011. godine.

Kashiwazaki-Kariwa, smješten oko 220 km sjeverozapadno od Tokija, bio je među 54 reaktora zatvorena nakon što su potres i cunami 2011. godine oštetili elektranu Fukushima Daiichi u najgoroj nuklearnoj katastrofi na svijetu od Černobila. "Kao tvrtka odgovorna za nesreću u Fukushima Daiichi, primijenit ćemo razmišljanja i naučene lekcije... Nastavit ćemo s ponovnim pokretanjem, prvim u 14 godina, držeći se sigurnosti kao glavnog prioriteta", rekao je Kobayakawa.

Japan je ponovno pokrenuo 14 od 33 reaktora koja su još uvijek operativna, dok se pokušava odviknuti od uvoza fosilnih goriva, a u studenom je predstavio prijedlog sustava javnih zajmova jer želi udvostručiti udio nuklearne energije u energetskom miksu. Ukupni kapacitet Kashiwazaki-Kariwe je 8,2 gigavata, što je dovoljno za napajanje nekoliko milijuna domova. Predstojećim ponovnim pokretanjem u siječnju bi se u pogon uključio jedan blok od 1,36 GW, a drugi istog kapaciteta oko 2030. godine. TEPCO bi mogao trajno ukloniti iz sustava neke od preostalih pet blokova, rekli su.

Ključne riječi
Tokyo Electric Power nuklearna elektrana Japan

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!