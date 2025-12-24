Policajac upozorio: Ovo smo počeli nalaziti kod maloljetnika. Takve petarde su iste kao i ručna bomba

Dovoljan je trenutak nepažnje da blagdansko slavlje završi ozbiljnim posljedicama. Iako se pirotehnika i dalje često doživljava kao dio božićnih i novogodišnjih običaja, svake godine uzrokuje brojne ozljede, a najugroženija skupina su djeca. Unatoč zakonskoj zabrani petardi, policija upozorava na sve opasnija pirotehnička sredstva koja se pojavljuju na ulicama, uključujući i ona koja završavaju u rukama maloljetnika.

Zbog velikog broja ozljeda zabilježenih prethodnih godina, Ministarstvo unutarnjih poslova ove je godine ranije započelo s preventivnim aktivnostima u sklopu akcije „Mir i dobro“. Kako je istaknuo voditelj Protueksplozijske službe MUP-a Tomislav Vukoja, cilj je bio smanjiti broj stradavanja kroz pojačani nadzor i edukaciju djece. „Vidjeli smo da se prošle godine dogodilo zbilja dosta ozljeda i htjeli smo to ove godine izbjeći“, rekao je Vukoja, dodavši da su provedene edukacije u većini osnovnih škola u Hrvatskoj.

Unatoč preventivnim mjerama, već su zabilježene ozljede povezane s pirotehnikom, uključujući osam lakših i dvije teže. Policija pritom upozorava na posebno opasne vrste petardi koje se pojavljuju na ilegalnom tržištu. Vukoja je pokazao iznimno snažan primjerak petarde s oznakom „Death“, koja sadrži oko 100 grama eksplozivne smjese. „To je po svojoj razornoj snazi usporedivo s ručnom bombom“, upozorio je, dodajući da bi eksplozija takvog sredstva u ruci, osobito kod djeteta, imala katastrofalne posljedice.

Kada policija kod maloljetnika pronađe ovakva pirotehnička sredstva, obavezno se obavještavaju roditelji i provodi pretraga doma. „U više slučajeva pronašli smo dodatne petarde u dječjim sobama i ormarima“, naveo je Vukoja. Većina opasne pirotehnike u Hrvatsku dolazi ilegalno, najčešće iz Italije, cestovnim prijevozom. Policija podsjeća da i pirotehniku najniže kategorije smiju koristiti samo osobe starije od 14 godina, dok su snažnija sredstva dopuštena isključivo punoljetnima i to u razdoblju od 27. prosinca do Nove godine. Najopasnija pirotehnička sredstva rezervirana su isključivo za profesionalnu upotrebu.