Trump opako opleo po TV kućama pa zaprijetio: 'Ukidanje koncesija? Ja kažem - da!'

Predsjednik SAD-a, Donald Trump, zaprijetio je oduzimanjem koncesija za emitiranje velikim televizijskim mrežama koje njega i njegove političke saveznike prikazuju u negativnom svjetlu. Na svojoj društvenoj mreži Truth Social, Trump je napisao: "Ako su informativne emisije i kasnovečernji showovi gotovo 100 posto negativni prema predsjedniku Trumpu, MAGA-i i Republikanskoj stranci, ne bi li njihove izuzetno vrijedne koncesije trebale biti ukinute? Ja kažem: DA!"

Trump je također napao voditelja Stephena Colberta, nazivajući ga "očajnim rasulom bez talenta" i pozvao CBS da ga smijeni prije isteka ugovora sljedeće godine. Osim toga, kritizirao je voditelje na CBS-u, ABC-u i NBC-u. Ovo nije prvi put da Trump ima sukobe s novinarima i voditeljima velikih medijskih kuća, optužujući ih za pristranost prema njemu. U prošlosti je često prijetio poduzimanjem kaznenih ili drugih mjera protiv medija koje smatra neprijateljski nastrojenima.

Trumpova prijetnja dolazi u trenutku kada je ove godine pokrenuo nekoliko pravnih postupaka protiv velikih medijskih kuća. Početkom prosinca podnio je tužbu vrijednu 10 milijardi dolara protiv BBC-ja zbog manipulativne montaže jednog njegovog govora iz 2021. godine. Također, u listopadu je podnio tužbu za klevetu vrijednu 15 milijardi dolara protiv The New York Timesa i njegovih novinara.

Trump je ove komentare iznio tijekom boravka u svom resortu Mar-a-Lago na Floridi, gdje je i ranije kritizirao američke medije, tvrdeći da su sustavno neprijateljski raspoloženi prema njemu i njegovoj stranci. Koncesije za emitiranje televizijskim mrežama u SAD-u regulira Savezna komisija za komunikacije (FCC).