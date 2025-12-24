Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 81
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
PALJBA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Trump opako opleo po TV kućama pa zaprijetio: 'Ukidanje koncesija? Ja kažem - da!'

U.S. President Donald Trump delivers an address to the nation at the White House in Washington
Foto: DOUG MILLS/REUTERS
1/5
VL
Autor
Večernji.hr
24.12.2025.
u 12:24

Trump je također napao voditelja Stephena Colberta, nazivajući ga "očajnim rasulom bez talenta" i pozvao CBS da ga smijeni prije isteka ugovora sljedeće godine

Predsjednik SAD-a, Donald Trump, zaprijetio je oduzimanjem koncesija za emitiranje velikim televizijskim mrežama koje njega i njegove političke saveznike prikazuju u negativnom svjetlu. Na svojoj društvenoj mreži Truth Social, Trump je napisao: "Ako su informativne emisije i kasnovečernji showovi gotovo 100 posto negativni prema predsjedniku Trumpu, MAGA-i i Republikanskoj stranci, ne bi li njihove izuzetno vrijedne koncesije trebale biti ukinute? Ja kažem: DA!"

Trump je također napao voditelja Stephena Colberta, nazivajući ga "očajnim rasulom bez talenta" i pozvao CBS da ga smijeni prije isteka ugovora sljedeće godine. Osim toga, kritizirao je voditelje na CBS-u, ABC-u i NBC-u. Ovo nije prvi put da Trump ima sukobe s novinarima i voditeljima velikih medijskih kuća, optužujući ih za pristranost prema njemu. U prošlosti je često prijetio poduzimanjem kaznenih ili drugih mjera protiv medija koje smatra neprijateljski nastrojenima.

Trumpova prijetnja dolazi u trenutku kada je ove godine pokrenuo nekoliko pravnih postupaka protiv velikih medijskih kuća. Početkom prosinca podnio je tužbu vrijednu 10 milijardi dolara protiv BBC-ja zbog manipulativne montaže jednog njegovog govora iz 2021. godine. Također, u listopadu je podnio tužbu za klevetu vrijednu 15 milijardi dolara protiv The New York Timesa i njegovih novinara.

Trump je ove komentare iznio tijekom boravka u svom resortu Mar-a-Lago na Floridi, gdje je i ranije kritizirao američke medije, tvrdeći da su sustavno neprijateljski raspoloženi prema njemu i njegovoj stranci. Koncesije za emitiranje televizijskim mrežama u SAD-u regulira Savezna komisija za komunikacije (FCC).
Ključne riječi
SAD televizija truth Donald Trump

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!