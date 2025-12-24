Obitelj u Našicama otrovala se ugljičnim monoksidom: Svi završili u bolnici, uključujući djecu

Peteročlana obitelj kod Našica, u kojoj je i dvoje djece od šest i osam godina, u utorak se otrovala ugljičnim monoksidom te je zbrinuta u našičkoj Županijskoj bolnici, izvijestila je u srijedu osječko-baranjska policija. Prema dosad prikupljenim saznanjima i provedenim očevidom, utvrđeno je da je peteročlana obitelj, osobe u dobi od 82, 52, 46 te 8 i 6 godina, u ponedjeljak, 22. prosinca došla u mjesto Markovac Našički, u kuću u kojoj borave samo mali dio godine.

U utorak popodne u jednom je trenutku došlo do povećane koncentracije ugljičnog monoksida u zatvorenom prostoru, koju su udisali ukućani. U kuću je po ranijem pozivu vlasnika, došao stručnjak za plinske sustave, koji je ukućane zatekao dezorijentirane ili u nesvijesti te je pozvao djelatnike županijskog Zavoda za hitnu medicinu, koji su članove obitelji hitno prevezli u Županijsku bolnicu u Našice.

Članovi obitelji su izvan životne opasnosti i u bolnici su zadržani na promatranju, a slijedi daljnji rad na utvrđivanju svih okolnosti opisanog događaja, napominju u Policijskoj upravi osječko-baranjskoj.