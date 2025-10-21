Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 23
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
VAŽAN SASTANAK S TRUMPOM

Što se događa? Naglo odgođen važan sastanak oko Putinova dolaska u Budimpeštu: Cure prvi detalji

FILE PHOTO: U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska
KEVIN LAMARQUE/REUTERS
Autori: Maša Ilotić Šuvalić, Laura Volarić Horvat/Hina
21.10.2025.
u 07:41

Situacija ostaje napeta, dok analitičari upozoravaju da bi odgoda pripremnih razgovora mogla dodatno zakomplicirati diplomatske napore za okončanje rata u Ukrajini.

Planirani sastanak visokih savjetnika predsjednika SAD-a Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji je trebao postaviti temelje za njihov brzi summit u Budimpešti, odgođen je, potvrdili su izvori iz Bijele kuće za CNN. Očekivani razgovori između američkog državnog tajnika Marca Rubia i ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova, zakazani za ovaj tjedan, neće se održati prema planu, što izaziva zabrinutost oko mogućnosti skorog susreta dvaju svjetskih čelnika.

Prošlog četvrtka, nakon telefonskog razgovora s Putinom, predsjednik Trump objavio je na platformi Truth Social da su se oba lidera složila oko sastanka svojih ključnih savjetnika sljedećeg tjedna. "Sastanke Sjedinjenih Država vodit će državni tajnik Marco Rubio, zajedno s drugim određenim osobama", napisao je Trump. Međutim, dužnosnik Bijele kuće potvrdio je da je sastanak Rubia i Lavrova odgođen, iako razlozi za to nisu u potpunosti razjašnjeni. Prema jednom izvoru, nesuglasice proizlaze iz različitih očekivanja o mogućem rješenju ruskog rata u Ukrajini.

U ponedjeljak su Rubio i Lavrov telefonski razgovarali o „sljedećim koracima“ nakon prošlotjednog poziva Trumpa i Putina, koji se usredotočio na pronalaženje rješenja za sukob u Ukrajini. Američki State Department opisao je razgovor kao priliku za 'unapređenje trajnog rješenja rata u skladu s vizijom predsjednika Trumpa'. S druge strane, Kremlj je razgovor nazvao 'konstruktivnom raspravom' usmjerenom na provedbu dogovora postignutih između dva predsjednika. Unatoč tim izjavama, izvor upoznat s temom otkrio je da ruski stav ostaje 'maksimalistički', inzistirajući na uvjetima poput teritorijalnih ustupaka, što američka strana smatra preprekom.

"Predsjednik Trump dosljedno radi na pronalaženju mirnog i diplomatskog rješenja kako bi se okončao ovaj besmisleni rat", izjavila je zamjenica glasnogovornice Bijele kuće Anna Kelly za CNN.

Odgoda sastanka između Rubia i Lavrova izazvala je nesigurnost oko planiranog summita u Budimpešti, koji je prema ruskim izvorima bio predviđen za kraj listopada. Iako postoji mogućnost da se Rubio i Lavrov ponovno čuju ovog tjedna, izvor blizak pregovorima sugerira da Rubio trenutno neće preporučiti održavanje summita sljedećeg tjedna. Trump je posljednji put osobno razgovarao s Putinom prije više od dva mjeseca u Anchorageu na Aljasci, gdje su nakon gotovo tri sata razgovora izrazili zadovoljstvo „napretkom“, ali bez konkretnog dogovora. Od tada je Trump javno pozivao na trenutni prekid vatre, ističući jednostavno rješenje: "Zaustavljate se na liniji bojišnice, gdje god ona bila. Inače je previše komplicirano".

Situacija ostaje napeta, dok analitičari upozoravaju da bi odgoda pripremnih razgovora mogla dodatno zakomplicirati diplomatske napore za okončanje rata u Ukrajini. Kijev i međunarodna zajednica pomno prate razvoj događaja, posebice zbog bojazni da bi Trumpov prijedlog „linije bojišnice“ mogao značiti prihvaćanje ruskih teritorijalnih dobitaka.
Ključne riječi
rat u Ukrajini Vladimir Putin Donald Trump

Komentara 4

Pogledaj Sve
ST
strelabožja
08:07 21.10.2025.

Mađari izlaze iz EU.

Avatar Kajman
Kajman
08:06 21.10.2025.

Ako Trump misli kako postoji trgovinski deficit SADa s drugim državama onda je najbolje da se na tim pozicijama zadrže i da se svatko vrati kući i nastave raditi kako su i do sada radili. Glupo je da privreda trpi.

Avatar Cro_Doc
Cro_Doc
07:53 21.10.2025.

Ma nije moguće! 🐔🤡

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još