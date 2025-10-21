Što se događa? Naglo odgođen važan sastanak oko Putinova dolaska u Budimpeštu: Cure prvi detalji

Planirani sastanak visokih savjetnika predsjednika SAD-a Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji je trebao postaviti temelje za njihov brzi summit u Budimpešti, odgođen je, potvrdili su izvori iz Bijele kuće za CNN. Očekivani razgovori između američkog državnog tajnika Marca Rubia i ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova, zakazani za ovaj tjedan, neće se održati prema planu, što izaziva zabrinutost oko mogućnosti skorog susreta dvaju svjetskih čelnika.

Prošlog četvrtka, nakon telefonskog razgovora s Putinom, predsjednik Trump objavio je na platformi Truth Social da su se oba lidera složila oko sastanka svojih ključnih savjetnika sljedećeg tjedna. "Sastanke Sjedinjenih Država vodit će državni tajnik Marco Rubio, zajedno s drugim određenim osobama", napisao je Trump. Međutim, dužnosnik Bijele kuće potvrdio je da je sastanak Rubia i Lavrova odgođen, iako razlozi za to nisu u potpunosti razjašnjeni. Prema jednom izvoru, nesuglasice proizlaze iz različitih očekivanja o mogućem rješenju ruskog rata u Ukrajini.

U ponedjeljak su Rubio i Lavrov telefonski razgovarali o „sljedećim koracima“ nakon prošlotjednog poziva Trumpa i Putina, koji se usredotočio na pronalaženje rješenja za sukob u Ukrajini. Američki State Department opisao je razgovor kao priliku za 'unapređenje trajnog rješenja rata u skladu s vizijom predsjednika Trumpa'. S druge strane, Kremlj je razgovor nazvao 'konstruktivnom raspravom' usmjerenom na provedbu dogovora postignutih između dva predsjednika. Unatoč tim izjavama, izvor upoznat s temom otkrio je da ruski stav ostaje 'maksimalistički', inzistirajući na uvjetima poput teritorijalnih ustupaka, što američka strana smatra preprekom.

"Predsjednik Trump dosljedno radi na pronalaženju mirnog i diplomatskog rješenja kako bi se okončao ovaj besmisleni rat", izjavila je zamjenica glasnogovornice Bijele kuće Anna Kelly za CNN.

Odgoda sastanka između Rubia i Lavrova izazvala je nesigurnost oko planiranog summita u Budimpešti, koji je prema ruskim izvorima bio predviđen za kraj listopada. Iako postoji mogućnost da se Rubio i Lavrov ponovno čuju ovog tjedna, izvor blizak pregovorima sugerira da Rubio trenutno neće preporučiti održavanje summita sljedećeg tjedna. Trump je posljednji put osobno razgovarao s Putinom prije više od dva mjeseca u Anchorageu na Aljasci, gdje su nakon gotovo tri sata razgovora izrazili zadovoljstvo „napretkom“, ali bez konkretnog dogovora. Od tada je Trump javno pozivao na trenutni prekid vatre, ističući jednostavno rješenje: "Zaustavljate se na liniji bojišnice, gdje god ona bila. Inače je previše komplicirano".

Situacija ostaje napeta, dok analitičari upozoravaju da bi odgoda pripremnih razgovora mogla dodatno zakomplicirati diplomatske napore za okončanje rata u Ukrajini. Kijev i međunarodna zajednica pomno prate razvoj događaja, posebice zbog bojazni da bi Trumpov prijedlog „linije bojišnice“ mogao značiti prihvaćanje ruskih teritorijalnih dobitaka.