Analitičar o Trumpu: Nema strategiju za Ukrajinu, njega zanimaju samo ove tri stvari

Fotografija sa sastanka o projektilima "Tomahawk", održanog u petak u Bijeloj kući, govori više od tisuću riječi. Kako prenosi njemački BILD, za vrijeme ručka u Kabinetskoj sobi, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sjedio je nasuprot Donaldu Trumpu, no pažnja američkog domaćina nije bila usmjerena na gosta, već na novinare koje je smjestio odmah iza njega.

Uobičajena je praksa da šefovi država tijekom konferencija za medije sjede ili stoje jedan pored drugoga, kako bi obojica mogli odgovarati na pitanja. Trump je ovoga puta odabrao drugačiji pristup, šaljući jasnu poruku: ako imate pitanja, postavite ih meni, a ne predsjedniku Ukrajine. Zelenski je, čini se, poruku razumio te je, dok je Trump govorio, samo ozbiljno ispijao iz svoje čaše.

Ono što je uslijedilo nakon ručka, više izvora za britanski "Financial Times" opisalo je kao potpuni kaos. Zelenski je došao tražiti projektile Tomahawk, a dobio je zbrku. Prema izvješću, Trump je iznenada počeo ponavljati narativ Vladimira Putina, s kojim je dan ranije razgovarao telefonom puna dva i pol sata. Sukob u Ukrajini, prema Trumpovim riječima, "nije čak ni rat", već samo "specijalna operacija". Time je sugerirao da bi Putin, kad bi to zaista htio, mogao izazvati pravu eskalaciju. To je dobro poznata laž iz Kremlja, budući da Rusija već sada ulaže sve svoje resurse u rat protiv Ukrajine.

Konačni ishod sastanka jest da Zelenski ponovno nije dobio gotovo ništa. Bez krstarećih raketa Tomahawk i bez poziva na summit s Putinom u Budimpešti. Kijevu je tek dopušteno kupiti 25 obrambenih sustava Patriot, no ne odmah. "Vratili smo se na istu točku na kojoj smo bili prije summita na Aljasci", izjavio je za BILD politolog, profesor Thomas Jäger. "Trump nema strategiju za Ukrajinu. Njega zanimaju sirovine, poslovi i Nobelova nagrada za mir."

Jäger dodaje kako je Putin još jednom uspio odglumiti spremnost na dijalog kako bi dobio na vremenu. Činjenica da Kijev zasad neće dobiti projektile Tomahawk jasan je pobjednički poen za šefa Kremlja. Od novog sastanka u Mađarskoj, smatra Jäger, također ne treba očekivati nikakav pomak.

S tom se ocjenom slaže i sigurnosni stručnjak Nico Lange. "Vrtimo se u krug", napisao je na društvenoj mreži X. "Trumpova serija uzbuđenih sastanaka, summita i najava ne približava nas miru." On upućuje apel Europi: "Europljani bi konačno trebali iskoristiti svoju snagu i sami izvršiti pritisak na Putina kako bi se postiglo primirje i mir." Za to vrijeme, države članice Europske unije su u ponedjeljak, unatoč otporu Mađarske, postigle dogovor o potpunom prekidu uvoza ruskog plina do 2027. godine. U pripremi je i 19. paket sankcija, no hoće li biti usvojen, ostaje upitno, budući da je za takvu odluku potrebna jednoglasnost svih članica.