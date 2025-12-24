Plenković uputio božićnu čestitku: 'Posebno hvala svima koji će blagdane provesti radno'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković uputio je u srijedu božićnu čestitku Hrvatima u domovini i inozemstvu i svim sugrađanima, u kojoj ističe kako je Božić blagdan ljubavi i obiteljskog zajedništva, a u vremenu globalne nesigurnosti i neizvjesnosti, optimizam i radost Božića potrebniji su više nego ikad.

"Božić je najradosniji kršćanski blagdan, blagdan ljubavi i obiteljskog zajedništva. To je vrijeme okupljanja s najbližima, ali i razdoblje koje nas potiče na plemenitost i solidarnost, osobito na brigu za najpotrebitije u našem društvu. U vremenu globalne nesigurnosti i neizvjesnosti, optimizam i radost Božića potrebniji su nam više nego ikad prije. Njegova univerzalna poruka podsjeća nas na važnost poštovanja temeljnih ljudskih vrijednosti te budi nadu u bolje i mirnije sutra", istaknuo je premijer Plenković u božićnoj čestitci, priopćeno je iz Vladinog Ureda za odnose s javnošću.

"Ovaj veliki blagdan uvijek nas iznova potiče na promišljanje o vlastitim odlukama i postupcima, ali nas i osnažuje u suočavanju s izazovima koji su pred nama. Njegujući međusobno povjerenje i uzajamno poštovanje, nastavimo zajedno graditi još bolju, uspješniju i razvijeniju Hrvatsku", dodao je Plenković.

"U ime Vlade i osobno, od srca vam želim obilje zdravlja, mira i radosti, kao i toplinu obiteljskog i prijateljskog zajedništva. Posebnu zahvalnost upućujem svima koji će i božićne blagdane provesti radno, u službama bez kojih naše zajednice ne mogu funkcionirati ni u blagdansko vrijeme. Sretan i blagoslovljen Božić!“, naveo je premijer Plenković u božićnoj čestitci hrvatskim građanima u domovini i inozemstvu.