Preskočio je Elona Muska i postao najbogatiji čovjek na svijetu. Znate li tko je on?

Larry Ellison zauzeo je prvo mjesto na listi najbogatijih ljudi svijeta nakon što su dionice njegove kompanije Oracle u srijedu zabilježile rast veći od 30%, potaknute globalnim uzletom umjetne inteligencije. Vrijednost njegova vlasničkog udjela u Oracleu, koji je suosnovao, premašila je 397 milijardi dolara, čime je nadmašio Elona Muska, čije se bogatstvo procjenjuje na 384 milijarde dolara, pokazuju podaci Bloombergovog indeksa milijardera, prenosi Financial Times.

Direktorica Oraclea, Safra Catz, izvijestila je o iznimno uspješnom kvartalu, u kojem je tvrtka sklopila četiri velika ugovora – svaki vrijedan više milijardi dolara – s tri različita klijenta. Ti su ugovori podigli vrijednost novih narudžbi na 455 milijardi dolara, što je gotovo tri puta više nego u prethodnom razdoblju i znatno iznad očekivanja analitičara.

Ellisonovo bogatstvo naglo je poraslo upravo u trenutku kad Muskova Tesla prolazi kroz izazovno razdoblje. Kompanija bilježi pad interesa zbog Muskovih političkih stavova i zabrinutosti ulagača oko ukidanja poticaja za električna vozila. Dionice Tesle pale su za oko 25% od prosinca, a Muskova 16-postotna vlasnička pozicija sada vrijedi oko 187 milijardi dolara.

Oracle, koji je donedavno zaostajao u razvoju cloud usluga, trenutno profitira od snažnog rasta potražnje za podatkovnom infrastrukturom, osobito od strane AI startupa i tehnoloških divova. Iako se očekivao rast narudžbi nakon što je u srpnju objavljen ugovor vrijedan 30 milijardi dolara godišnje, iznos novopostignutih poslova ipak je iznenadio tržišta.

U 2025. Oracle je potpisao partnerstvo s OpenAI-jem i SoftBankom na ambicioznom projektu Stargate, vrijednom 500 milijardi dolara. Prema analitičaru Morgan Stanleya, Keithu Weissu, Oracleov rezultat od 332 milijarde dolara u prva tri mjeseca fiskalne godine predstavlja ne samo rekord u softverskoj industriji, već i pokazuje strateški zaokret prema ulozi operatera podatkovnih centara.

Dionice Oraclea porasle su za 42% samo u srijedu, a ukupno više od 40% tijekom godine. Tržišna vrijednost tvrtke porasla je s 678 na 967 milijardi dolara. Ellison trenutno posjeduje 41% udjela u tvrtki.

U razgovoru s investitorima, Catz je izjavila da su sklopljeni važni ugovori s najpoznatijim imenima iz AI sektora, uključujući OpenAI, xAI, Metu, Nvidiju, AMD i druge. Predviđa se da će prihodi iz infrastrukture skočiti s 18 na 144 milijarde dolara u narednih pet godina – gotovo 60% više od ranijih predviđanja s Wall Streeta.

Za usporedbu, Amazon Web Services, vodeći pružatelj cloud usluga, prošle je godine ostvario 107 milijardi dolara prihoda. Brzi rast Oraclea potaknuo je pitanja među analitičarima o tome kako će tvrtka osigurati dovoljno kapaciteta da udovolji sve većoj potražnji, osobito u vremenu kada drugi pružatelji cloud usluga upozoravaju na nestašicu čipova.

Amazon, Microsoft, Alphabet i Meta planiraju zajedno uložiti preko 350 milijardi dolara u AI infrastrukturu samo ove godine, a procjene za 2026. premašuju 400 milijardi. Oracle je povećao svoj plan kapitalnih ulaganja za 10 milijardi dolara, na ukupno 35 milijardi do kraja fiskalne godine u svibnju.

Catz je napomenula kako Oracle ostvaruje veću učinkovitost s manjim ulaganjima jer ne ulaže u zgrade i optimalno koristi računalnu opremu. “Ne bih to nazvala posve ‘asset-light’ modelom, ali definitivno je imovinski prilično racionalan”, dodala je.

Oracle je postao ključni igrač u cloud industriji zahvaljujući velikim zahtjevima svojih AI klijenata za treniranje modela. No, Ellison ističe da je stvarni izazov u tzv. inferenciranju – pokretanju AI modela nakon treniranja – gdje postoji manjak resursa.

„Svijet ostaje bez kapaciteta za inferenciranje“, rekao je Ellison. „To tržište daleko je veće od samog treniranja modela.“

U posljednjem kvartalu Oracle je ostvario rast prihoda od 12%, dosegnuvši 14,9 milijardi dolara – neznatno ispod očekivanih 15 milijardi. Prilagođena neto dobit porasla je za 8% i iznosila 4,3 milijarde dolara, nadmašivši predviđanja.

U srpnju je objavljeno da je OpenAI potpisao višegodišnji ugovor s Oracleom za zakup 4,5 gigavata računalne snage, vrijedan oko 30 milijardi dolara godišnje. Oracle će zbog toga graditi niz podatkovnih centara diljem SAD-a, a već je dogovorio isporuku 1,2 GW računalne snage u Abileneu u Teksasu.

Tko je Larry Ellison?

Ellison je osnovao Oracle još 1977. godine, a kompanija je nastala na temelju projekta baze podataka za CIA-u. Tijekom desetljeća, Oracle se profilirao kao značajan igrač u svijetu softvera, a danas se sve više pozicionira kao pružatelj usluga računalnog oblaka.

Poznat je i po brojnim ulaganjima izvan tehnologije – od kupnje gotovo cijelog havajskog otoka Lana’i, do ulaganja u jedrenje i tenis. Osnovao je i međunarodnu jedriličarsku ligu SailGP te revitalizirao poznati teniski turnir Indian Wells, piše CNN.

Politički je aktivan, s višemilijunskim donacijama konzervativnim krugovima u SAD-u, a povezan je i s projektima vezanima uz umjetnu inteligenciju. Također je poznat po svojoj filantropiji – donirao je stotine milijuna dolara u medicinska istraživanja i razvoj novih tehnologija, uključujući kroz vlastiti institut koji djeluje u suradnji s Oxfordom. I u 81. godini, Ellison ostaje jedan od najutjecajnijih i najaktivnijih ljudi u tehnološkom i poslovnom svijetu.