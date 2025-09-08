Stručnjak za umjetnu inteligenciju tvrdi: 'Gotovo sam siguran da svi zapravo živimo u simulaciji; evo zašto'

Pripremite se, jer prema jednom stručnjaku za umjetnu inteligenciju, postoji velika šansa da naš život – zapravo nije stvaran. Kako se AI razvija nevjerojatnom brzinom – od ChatGPT-a i hiperrealističnih videozapisa do brige za budućnost tržišta rada – razgovori sve češće zalaze u pitanja naše hipotetske budućnosti. No računalni znanstvenik dr. Roman Yampolskiy upozorava da možda i nema smisla brinuti se oko toga… jer je moguće da svi živimo unutar simulacije.

U nedavnom intervjuu za podcast Diary of a CEO Stevena Bartletta, Yampolskiy je govorio o budućnosti poslova u eri umjetne inteligencije, ali i o svom jezivom uvjerenju da bi naš svijet mogao biti tek računalni eksperiment. Ako ste gledali Matrix, ideja vam nije strana. Prema teoriji, naš svemir nije ništa drugo nego sofisticirana simulacija koju je stvorila napredna civilizacija.

Filozof Nick Bostrom popularizirao je tu misao kroz tri teze:

Vrlo je malo vjerojatno da civilizacije naše razine dožive posthumanu fazu.

Ako i postanu posthumane, malo je vjerojatno da će htjeti provoditi "simulacije predaka".

Ako ipak provode simulacije, statistički je gotovo sigurno da već živimo u jednoj od njih.

Ako vrijedi treći scenarij, matematički je vjerojatnije da nismo u stvarnoj stvarnosti. “Zato mislim da smo u simulaciji – to je upravo razlog”, izjavio je Yampolskiy, “Umjetna inteligencija već stvara agente slične ljudima, a virtualna stvarnost postaje nerazlučiva od naše”.

Dodao je da bi, čim tehnologija to omogući, bilo moguće pokrenuti “milijarde simulacija poput ove”. Kao dodatni argument, naveo je religiju: gotovo sve vjere govore o “superinteligentnom biću” koje je stvorilo svijet – što, prema njemu, zvuči poput programera.

Upitan vjeruje li u to 100 posto, odgovorio je: “Vrlo sam siguran”. Nažalost, zasad nemamo način da utvrdimo je li ovo stvarnost ili smo samo likovi u nečijoj kozmičkoj verziji Sims-a. Ali svakako, zanimljiva misao dok obavljate svakodnevne zadatke.