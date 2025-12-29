Naši Portali
ZAVRŠILO U BOLNICI

Dijete u Splitu teško ozlijeđeno zbog pirotehnike, policija uputila apel roditeljima

Ilustracija petarde
Borna Filic/PIXSELL/Ilustracija
VL
Autor
Večernji.hr
29.12.2025.
u 16:20

Policija apelira na roditelje da djeci mlađoj od 14 godina ne kupuju pirotehnička sredstva, da brinu o njihovoj sigurnosti te da spriječe korištenje pirotehnike koja može trajno narušiti zdravlje djece.

U poslijepodnevnim satima danas na području Splita teško je ozlijeđeno dijete mlađe od 14 godina zbog korištenja pirotehnike, izvijestila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska. Dijete je zadobilo tešku ozljedu ruke te je zadržano na liječenju u bolnici. Iz policije ističu kako se, unatoč brojnim apelima, savjetima i upozorenjima, kao i pojačanom angažmanu policijskih službenika na terenu, i dalje bilježe slučajevi u kojima djeca i maloljetnici koriste pirotehnička sredstva koja mogu izazvati teške tjelesne ozljede.

Riječ je o prvom ovogodišnjem slučaju u Splitsko-dalmatinskoj županiji u kojem je dijete teško ozlijeđeno uslijed uporabe pirotehnike, zbog čega policija ponovno poziva građane, a posebno roditelje, na odgovorno ponašanje kako bi ovaj događaj ostao jedini takav.

Policija apelira na roditelje da djeci mlađoj od 14 godina ne kupuju pirotehnička sredstva, da brinu o njihovoj sigurnosti te da spriječe korištenje pirotehnike koja može trajno narušiti zdravlje djece. Također pozivaju roditelje da s djecom razgovaraju o mogućim posljedicama te da vlastitim primjerom pokažu kako se blagdani mogu proslaviti i bez uporabe pirotehnike. „Suzdržite se od uporabe pirotehničkih sredstava jer su opasna za vas i vašu djecu“, poručuju iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Arktički šok prodrmat će Europu: Stiže obilan snijeg i ledene temperature
Ključne riječi
policija petarde pirotehnika PU splitsko-dalmatinska

