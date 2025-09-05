Trump na privatnoj večeri okupio 24 tehnološka magnata, ali jednog nije bilo: Sve ih pitao isto pitanje

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak navečer ugostio je izvršne direktore najvećih američkih tehnoloških tvrtki. No, jednog, najvećeg nije bilo. Elona Muska. Izvršni direktor Tesle objavio je na svojoj platformi X da je pozvan, ali da nije mogao doći. Rekao je da planira poslati predstavnika i proveo je dan na X-u objavljujući niz napada na imigraciju i transrodne osobe. Bijela kuća nije se očitovala o tome zašto Musk neće biti na večeri.

Kako piše njemački Bild, Trump je svakog ponaosob pitao: "Koliko ulažete u našu zemlju?" Američki predsjednik na početku večer sjedio je između prve dame Melanije Trump i izvršnog direktora Mete Marka Zuckerberga koji je obećao uložiti oko 600 milijardi dolara u Sjedinjenim Državama do 2028. Tim Cook iz Applea spomenuo je isti iznos. A Sundar Pichai iz Googlea rekao je da će uložiti oko 250 milijardi dolara. - A što je s Microsoftom? - upitao je Trump.

Izvršni direktor Satya Nadella rekao je da se radi o iznosu do 80 milijardi dolara godišnje. - Dobro... Vrlo dobro - odgovorio je Trump. Šef Tesle i SpaceX-a, očekivano, nije bio na susretu zbog već dobro poznatih razloga. Svijet je pratio njihovo prepucavanje i prozivke. Za stolom je zato bio jedan od Muskovih najvećih rivala u području umjetne inteligencije, Sam Altman iz OpenAI-a. Jedna od glavnih tema bila je, dakako, umjetna inteligencija.

Prva dama Melania izvijestila je o svom radnom sastanku s radnom skupinom za AI u obrazovanju. - Roboti su ovdje. Naša budućnost više nije znanstvena fantastika - rekla je i govorila o važnosti odgovornog upravljanja. - U ovoj naša je dužnost tretirati AI kao što bismo tretirali vlastitu djecu, osnažujući, ali uz budno vodstvo – dodala je. Osnivač Microsofta Bill Gates govorio je o fokusu svog rada, borbi protiv bolesti poput AIDS-a i dječje paralize. - Predsjednik i ja razgovaramo o podizanju američkih inovacija na višu razinu kako bismo izliječili, pa čak i iskorijenili neke od tih bolesti - rekao je Gates.

USA Today piše da su nakon nekada hladnog odnosa sa Silicijskom dolinom, Trumpa u drugom mandatu prihvatili mnogi tehnološki lideri, a predsjednik je zauzeo povoljan pristup industriji, promovirajući kriptovalute, upozoravajući strane zemlje da ne usvajaju tehnološke propise i gurajući plan za američku dominaciju u umjetnoj inteligenciji, dok je istovremeno ukidao ograničenja umjetne inteligencije bivšeg predsjednika Joea Bidena. - Čast mi je biti ovdje s ovom skupinom ljudi, oni vode revoluciju u poslovanju i genijalnosti i u svakoj drugoj riječi koju mislim da možete zamisliti - rekao je Trump otvarajući događaj u državnoj blagovaonici Bijele kuće.

Američke tvrtke utrkuju se u uspostavljanju dominacije umjetne inteligencije nad Kinom, a Trump je bio glavni poticatelj. Imenovao je rizičnog kapitalista Davida Sacksa carem umjetne inteligencije i kriptovaluta u Bijeloj kući. Uveo je agresivan tarifni program i potaknuo tvrtke da premjeste proizvodnju u Sjedinjene Države. Trumpova administracija objavila je u lipnju nacrt umjetne inteligencije koji ima za cilj ublažiti ekološka pravila i znatno proširiti izvoz umjetne inteligencije saveznicima, u nastojanju da održi američku prednost nad Kinom u ključnoj tehnologiji.

Trumpov plan za umjetnu inteligenciju, koji uključuje oko 90 preporuka, poziva na izvoz američkog softvera i hardvera za umjetnu inteligenciju u inozemstvo, kao i na obračun s državnim zakonima koji se smatraju previše restriktivnima da bi mu se omogućio procvat, što je značajno odstupanje od Bidenovog pristupa "visoke ograde" koji je ograničavao globalni pristup poželjnim AI čipovima, navodi USA Today. Popis pozvanih na večeru uključivao je 24 tehnoloških magnata, a uz ostale na popisu su bili i izvršni direktor Figme Dylan Field, predsjednica Groqa Sunny Madra, osnivač Social Capitala Chamath Palihapitiya, osnivač Zynge Mark Pincus, osnivač Ringa Jamie Siminoff, izvršna direktorica Oraclea Safra Catz, izvršni direktor Blue Origina David Limp, izvršni direktor Micron Technologyja Sanjay Mehrotra, predsjednik OpenAI-a Greg Brockman, osnivač Tibca Vivek Ranadive... Večera se, inače, trebala održati na novopopločanom "Ružičnjaku", no najavljeno grmljavinsko nevrijeme pokvarilo je taj plan, pa je druženje održano u zatvorenom prostoru.