Dijamanti nisu vječni – kako je tehnologija uništila vrijednost dragog kamenja

Cijena je dijamanata pala za 30 posto u protekle tri godine, samo u ovoj izgubili su 5,7 posto svoje vrijednosti. Zemlja koja je ovim razvojem najviše pogođena je Botswana, afrička država uglavnom na pustinjskom teritoriju, koja je danas najveći proizvođač dijamanata po kriteriju vrijednosti izvoza. Zemlja od 2,5 milijuna stanovnika bila je i primjer kako se prirodni resurs poput dijamanata koji su ondje otkriveni prije 60 godina može poslužiti za dobrobit njezina stanovništva, ali i kako se ekonomija previše ovisna o jednom resursu ili grani, može suočiti s ozbiljnim, moguće i nepremostivim problemima.

Upravo u toj zemlji pronađeni su neki od najvećih svjetskih dijamanata, poputl Lesedi La Rone ili Motswedija s čak 2.492 karata. No, državna kompanija Debswana, joint venture s južnoafričkim De Beersom, objavila je kako će smanjiti svoju proizvodnju za 40 posto u odnosu na 2023. Ta situacija je iz tvrtke ključne za gospodarstvo ove zemlje već odnijela više od tisuću radnih mjesta, strahuje se da tome nije kraj. Upravo je za De Beers smišljen slogan 'Dijamanti su vječni' kojim je nazvan i jedan film o Jamesu Bondu a simbolizira vječnost kroz obavezu, zato je dijamant omiljena vrijednost na vjenčanjima. Drži se kako je taj slogan koji je smislila Mary Frances Gerety radeći za marketinšku agenciju N. W. Ayers & Son, vjerojatno i najbolji reklamni slogan 20. stoljeća. Međutim, izgleda da nije baš sasvim točan.

Zbog ovog razvoja događaj status Botswane kao najbogatije afričke zemlje te one s najboljim kreditnim rejtingom u opasnosti je, zemlja ubrzo troši svoje devizne rezerve i počinje se zaduživati. Nakon gotovo 60 godina došlo je do promjene vlasti no nova vlast pod predsjednikom Duma Bokom nema jasnu ideju što će dalje. Dva su glavna razloga za propast trgovine dijamantima. Prvi je napredak laboratorijske izrade ovog dragog kamenja što znači da oni gube na svojoj glavnoj odlici a to je rijetkost. Također, industrije koje trebaju dijamante za različite svrhe ne moraju više kupovati od tvrtki kao što je De Beers nego se okrenuti nekoj od tvrtki s takvim alternativnim rješenjima.

Takvi sintetski proizvedeni dijamanti koštaju i samo 85 posto cijene prirodnog dijamanta a ne traže da ih se traži po negostoljbivim teritorijima subsaharske Afrike. U postrojenjima za njihovu proizvodnju potrebna je visoka temperatura i tlakovi kako bi se dobili dragulji koji laiku izgledaju i čine se pravima, što je većini ipak sasvim dovoljno. Drugi je razlog pada dragog kamena za koji se smatralo da nikada neće izgubiti na vrijednosti povezan je s prvim. A to je da se od dijamanata zbog pada vrijednosti sada odmiču ulagači. U prošlom stoljeću dijamant je bio obavezan dio svakog portfelja, bilo u samom kamenju bilo kao ulaganje u neku od kompanija iz tog sektora. Izgleda da je tom vremenu došao kraj.

Na sve to stigle su i Trumpove carine. Jer, one su 50 posto na dijamante iz Indije koja je najveći svjetski proizvođač po količini. De Beers je u prvoj polovici godine zabilježio pad prihoda od 13 posto na godišnjoj razini, prvenstveno zbog znatno niže potražnje potrošača, što je rezultiralo smanjenjem cijena njihovih dijamanata za 5 posto ili više. Prihodi tvrtke su i dalje visoki, 195 milijardi dolara, no ne izgleda kao da bi se tako visoka suma mogla i održati.

U ništa boljolj situaciji nije niti najveći svjetski proizvođač luksuzne robe, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton ADR. Ta je korporacija vlasnik i tvrtki poput Tiffany & Co., TAG Heuer ili Bulgari koje su vezane najviše upravo za drago kamenje. Onda su tu opće okolnosti poput inflacije. Kao što je nakon pandemije tržište luksuza doživjelo procvat, sada je obrnuto zbog visoke inflacije. Nije ni tu kraj, već je tu i promjena potrošačkih navika kod mlađih kupaca koji više od tradicije cijene nematerijalnu vrijednost, poruku a pogotovo personalizaciju. Njima prirodni dijamant nema takvo značenja kao ranijim generacijama.

No, i sama je industrija, kako mi volimo reći, sama sebi zabila autogol kampanjom iz 2021. gdje su povećali cijenu i onda oglašavali kako jedino prirodni dijamant ima vrijednost jer je rijedak. Nije uspjelo, kupci koji su i bili zainteresirani okrenuli su se onim laboratorijskima jer su im prirodni postali cjenovno predalekima. Razlika u cijeni smanjila se ali je i dalje tolika da kupac ipak razmisli o alternativi. Ipak, dijamanti i njihovo tržište te industrija neće propasti upravo zbog rijetkosti prirodnih dijamanata i činjenice kako postoje dragulji koji se naprosto ne daju replicirati. A tu je, dakako, i sentiment 'prave' stvari, bit će uvijek onih koji žele imati potpuno autentični dragulj ili nekome takav pokloniti šaljući time najvažniju poruku koja traje gotovo 80 godina kada je i stvoren slogan 'Dijamanti su vječni'.