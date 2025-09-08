Naši Portali
NIZ POLEMIKA

Europska zemlja pokrenula globalni trend: Kreću u obračun sa zapetljanom birokracijom pomoću umjetne inteligencije

Autor
Katja Knežević
08.09.2025.
u 16:16

Čelnik Open AI-a Sam Altman najavio je da će AI laboratoriji do kraja ove godine, donoseći razinu izvedbe poznatu kao opća umjetna inteligencija (AGI), što u praksi dovodi do toga da postaje ekvivalent ljudskoj inteligenciji

Ujedinjeno Kraljevstvo kreće u obračun sa zapetljanom birokracijom koja opterećuje državne službe i preplavljenost kadra u administrativnim redovima, a sve kako bi javna uprava prodisala i postala agilnija i produktivnija, najavio je britanski premijer Keir Starmer. Sve to i ne bi bila vijest koja bi podijelila britansku javnost, barem dok se ne spomene glavni alat koji bi trebao iz temelja promijeniti tvorevinu birokraciju jer blistavo oruđe u rukama tamošnje vlade postaje ni više ni manje nego – umjetna inteligencija. Krajem srpnja potpisan je ugovor s tvrtkom OpenAI čime su potvrđene najave koje su unazad godinu dana na kapaljku stizale od Ministarstva znanosti, inovacija i tehnologije.

Keir Starmer umjetna inteligencija

TJ
tjako
18:01 08.09.2025.

Jedva cekam kad ce u HR proradit AI rjesenja da se rjesimo vise ovih drzavnih lesinara, parazita i uhljeba...

