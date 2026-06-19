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RAD NA TERENU

Za ovaj posao dobiva i do 5000 eura mjesečno u Njemačkoj, no želi se vratiti kući: 'Ovdje ti za to daju 1800'

Pixabay
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
19.06.2026.
u 16:49

Jedan od korisnika podijelio je iskustvo svog kolege koji radi na visini u Njemačkoj. Naveo je kako mu radni raspored podrazumijeva 20 dana na terenu, nakon čega slijedi deset dana odmora kod kuće, a takav se ciklus ponavlja iz mjeseca u mjesec

Na Redditu se javio Hrvat koji trenutno radi kao monter dalekovoda u inozemstvu. Priznao je da se zasitio stalnog rada na terenu te da ozbiljno razmišlja o povratku u Hrvatsku. Zanimalo ga je kakve se plaće mogu očekivati za poslove rada na visini, montaže i srodne djelatnosti te postoje li tvrtke koje se time bave, osobito u Slavoniji. Ubrzo su se javili brojni Hrvati koji već godinama rade na visinama

Rad na visini
by u/Sudden_Advance_5048 in askCroatians

'Uzmi moj savjet i bježi iz Slavonije. Odi u Zagreb, tu ti je placa početna ako se ne varam €1800-€1900 + dodaci, dođeš do €2100. Tako mi je bar rečeno od strane kolege koji radi. A imaju sad otvorene natječaje, googlao sam samo zbog tebe. Ima dosta prekovremenih, ali iskusan si, sve znaš', napisao je jedan korisnik. Prema njihovim iskustvima, zarade se mogu znatno razlikovati ovisno o vrsti posla i zemlji u kojoj se radi. Neki su naveli da se u Hrvatskoj može pristojno zaraditi, no da su inozemni angažmani osjetno isplativiji. 

Jedan od korisnika podijelio je iskustvo svog kolege koji radi na visini u Njemačkoj. Naveo je kako mu radni raspored podrazumijeva 20 dana na terenu, nakon čega slijedi deset dana odmora kod kuće, a takav se ciklus ponavlja iz mjeseca u mjesec. Prema njegovim riječima, posao je dobro plaćen te kolega mjesečno zarađuje između 4000 i 5000 eura neto. Ponekad radi i deset dana u kontinuitetu, nakon čega tjedan dana provodi kod kuće. Dodao je i kako mu tvrtka pokriva troškove putovanja, odnosno plaća karte za odlazak kući i povratak na posao, pa se takav ritam rada neprestano izmjenjuje.

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje
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Ključne riječi
posao opasno Njemačka plaća

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