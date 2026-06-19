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Policija objavila fotografije nakon brutalnog premlaćivanja u Dubravi: Traže muškarca koji bi mogao imati ključne informacije

PUZ
Autori: Gabrijela Krešić, Večernji.hr
19.06.2026.
u 13:57

Nakon što je zaprimila snimku brutalnog napada na mladića u Dubravi, zagrebačka policija u manje od 24 sata uhitila je sedmoricu maloljetnika. Istodobno je objavila fotografije muškarca za kojeg vjeruje da raspolaže važnim informacijama te pozvala građane da pomognu u njegovu pronalasku.

Zagrebačka policija objavila je fotografije muškarca za kojeg smatra da bi mogao imati važna saznanja o brutalnom napadu na mladića u Dubravi te pozvala građane da pomognu u njegovu pronalasku.Riječ je o slučaju koji je ovih dana izazvao veliku pozornost javnosti nakon što se pojavila snimka nasilnog obračuna ispred jedne odgojno-obrazovnih ustanova u Ulici Svetog Leopolda Mandića. Upravo je ta snimka bila ključna za policijsku istragu.

Nakon što je videosnimka dostavljena policiji, istražitelji su u manje od 24 sata identificirali i uhitili sedmoricu maloljetnika koje povezuju s napadom. Sumnja se da je skupina mladića 8. lipnja navečer fizički napala zasad nepoznatog muškarca nakon verbalnog sukoba. Prema policijskim informacijama, mladić je tijekom napada zadobio niz udaraca rukama i nogama, a nasilje je trajalo i nakon što je pao na tlo. Istragom je utvrđena sumnja da je žrtva tijekom napada izgubila svijest.

Petorica maloljetnika osumnjičena su za pokušaj ubojstva, jedan za sudjelovanje u tučnjavi, dok se sedmog sumnjiči za nasilničko ponašanje jer je, prema navodima policije, promatrao događaj i poticao ostale sudionike. Iako su svi osumnjičenici privedeni pritvorskom nadzorniku, nakon ispitivanja na Županijskom sudu u Zagrebu pušteni su da se brane sa slobode uz mjere opreza. Policija sada nastavlja prikupljati informacije te posebno traži muškarca čije je fotografije objavila. Vjeruju da bi upravo on mogao pomoći u potpunom rasvjetljavanju okolnosti napada. Građani koji prepoznaju osobu s fotografije ili imaju bilo kakva saznanja o ovom slučaju mogu se javiti na broj 192 ili informacije dostaviti Policijskoj upravi zagrebačkoj putem elektroničke pošte.
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Komentara 3

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GH
Gholum
14:08 19.06.2026.

Ako ih sud opet oslobodi ili osudi uvjetno ništa nije napravljeno i samo je podstrek drugim nasilnicima. Bravo za policiju.

Avatar kozorog
kozorog
14:19 19.06.2026.

ja bih suce oslobodio, ne trebaju više dolaziti na sud. uopće se neće poznati da ih nema.

OB
obican
14:15 19.06.2026.

Bravo za kvazisud. Jesu im barem kupili sladoled?

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