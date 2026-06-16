Sedam osoba u Belgiji osuđeno zbog pomaganja i financiranja Islamske države

Sedam osoba nedavno je u Belgiji osuđeno na kazne od pet do 15 godina zatvora, a izrečene su im i znatne novčane kazne zbog optužbi da su bile umiješane u razne terorističke akcije. Presude su izrečene nakon dovršetka sudskih postupka, koji su rezultat protuterorističkih istraga koje su belgijske vlasti provodile uz asistenciju Europola. Na meti istražitelja bili su osobe čečenskog porijekla koje su imale prebivalište u Europi i za koje se sumnjalo da čine međunarodnu, složenu i duboko radikaliziranu terorističku mrežu. Tijekom istrage, utvrđeno je i da je ta teroristička mreža bila aktivno uključenja u financiranje i pomaganje terorističke organizacije Islamska država.

Tijekom operacije, belgijske protuterorističke jedinice otkrile su i demontirale sofisticiranu infrastrukturu koja je uključivala financiranje terorizma, pranje novca pri čemu se to radilo preko specijaliziranih stranica za trgovinu kriptovalutama... Članovi terorističke organizacije bili su uključeni i u financiranje oslobođenja stranih terorističkih boraca koji su pritvoreni u Siriji, ali i u pružanje financijske podrške pripadnicima Islamske države u Siriji i Srednjoj Aziji. Utvrđeno je i da je razotkrivena teroristička mreža financirala nabavu oružja i prekursora CBRN-E materijala (kemijskih, bioloških, radioloških, nuklearnih i eksplozivnih).