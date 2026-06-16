Prevozio 10 imigranata, bježao policiji, prevrnuo se, pobjegao s mjesta nesreće ne pruživši pomoć teško ozlijeđenima...

Mladić (27), državljanin Moldavije sumnjiči se za krijumčarenje ljudi, izazivanja prometne nesreće i nepružanja pomoći, zbog čega je ispitan na ŽDO Karlovac, nakon čega je protiv njega, zbog tih djela pokrenuta i istraga. Sumnjiči ga se da je 11. lipnja na području Ličko-senjske županije, u vozilo koje je registrirano za pet osoba, primio njih - 10. Radilo se o stranim državljanima koji su nezakonito ušli u Hrvatsku. Problem je nastao kada su ga ugledali policajci, pa se sumnja da je 27-godišnjak pokušao izbjeći policijsku kontrolu, zbog čega je ubrzo vožnju. Vozeći brzo, kaže tužiteljstvo, pristao je ugroziti živote ljudi koje je prevozio.

Zbog brzine i opterećenja vozila kod čvora Udbina, nakon što je ušao u desni zavoj, 27-godišnjak je izgubio kontrolu nad vozilom, koje je sletjelo s kolnika te se prevrnulo. U nesreći je od zadobivenih ozljeda poginuo jedan putnik, za sada neutvrđenog identiteta, dok je njih devet teže ozlijeđeno. Nakon nesreće 27-godišnjak je otišao, a da nije pružio pomoć osobama čije je živote ugrozio. No nakon nekog vremena je ipak uhićen i priveden, a nakon što je ispitan na ŽDO Karlovac doveden je pred suca istrage Županijskog suda u Karlovcu. Na prijedlog tužiteljstva a mu je određen istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i opasnosti i od ponavljanja djela.