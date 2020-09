Predsjednik milijarder Trump dužan stotine milijuna dolara

Američki predsjednik Donald Trump u godini u kojoj je izabran platio je samo 750 američkih dolara na ime federalnog poreza na dobit, a isti sićušan iznos platio je i sljedeće godine. Otkrili su to novinari New York Timesa koji su, nakon višegodišnjeg upornog traženja i Trumpova upornog skrivanja tih dokumenata, došli u posjed Trumpovih poreznih prijava za proteklih više od 20 godina. U 10 od tih 15 posljednjih godina Trump nije plaćao nikakav godišnji federalni porez na dobit jer su mu gubici koje je knjižio premašivali prihode, piše NYT.

Manje i od Nixona

Javno obznanjivanje godišnjih poreznih prijava nije zakonska obveza za predsjedničke kandidate u Americi, ali jest dobra praksa koju su slijedili svi kandidati otkako je 1973. izbio skandal kad su jedne novine otkrile da je predsjednik Richard Nixon platio samo 793 dolara poreza u 1970. godini. Tijekom kampanje 2016. Donald Trump je, suprotno ustaljenoj praksi, odbio pokazati svoje porezne prijave. Ustrajao je u skrivanju tih dokumenata i tijekom cijelog mandata.

>> VIDEO New York Times tvrdi da Donald Trump nije plaćao porez već godinama

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

NYT sada je došao u posjed tih dokumenata i jučer počeo objavljivati seriju članaka o tome kako je Trump agresivno koristio preuzete financijske gubitke za umanjivanje porezne osnovice za federalni porez na dobit. Neki dijelovi Trumpovih poreznih prijava iscurili su do NYT-a i drugih američkih medija i prije, ali sada se prvi put stječe uvid u širu sliku i cijelu Trumpovu poreznu dokumentaciju. Otprije je, primjerice, poznato da je u prijavi poreza za 1995. Trump sa svojim kompanijama iskazao gubitak od 915,7 milijuna dolara, što mu je omogućilo smanjenje porezne osnovice u sljedećih 18 godina.

"Trumpovo izbjegavanje poreza na dobit jedno je od najšokantnijih otkrića u njegovim poreznim prijavama, posebno kad se uzme u obzir golem priljev prihoda opisan na drugim mjestima u poreznoj prijavi", pišu novinari NYT-a.

Među tim je prihodima, primjerice, 427 milijuna dolara koje je 2018. primio od prava na TV show "The Apprentice" (Pripravnik) ili 176,5 milijuna dolara od investicije u dvije uredske zgrade. Od organizacije izbora Miss Universe u Moskvi 2013. Trump je osobno uprihodovao 2,35 milijuna dolara. No sve te velike prihode Trump je, prema pisanju NYT-a, uspijevao umanjiti preuzimajući problematične projekte i investicije koje bi knjižile velike gubitke pa bi pomoću tog knjiženja gubitaka, jednom kad bi te projekte preuzeo na sebe osobno, umanjivao svoju poreznu osnovicu.

Američki porezni propisi dopuštaju da se gubici iz jedne godine raspodijele na godine koje slijede, a Trump je 1990-ih preuzeo i prikazao toliko velike gubitke da je tek 2005. počeo plaćati ozbiljnije svote godišnjeg poreza na dobit: 2005. platio je 70,1 milijuna dolara federalnog poreza, piše NYT. No to je trajalo do 2007., kad je ponovno knjižio gubitke na nekretninskim i drugim projektima te tako umanjivao svoju poreznu osnovicu. Golf-igrališta u Americi i Europi, koja su u njegovu vlasništvu, od 2000. iskazala su ukupan gubitak od 315,6 milijuna dolara.

Poreznici provode istragu

Proizlazi da je predsjednik milijarder dužan stotine i stotine milijuna dolara. Trump je javno tvrdio da je 2018., primjerice, zaradio 434,9 milijuna dolara, ali zapravo porezna prijava pokazuje da je izgubio 47,4 milijuna dolara, piše NYT.

Američka porezna služba vodi istragu kojom pokušava osporiti da je Trump imao pravo na 72,9 milijuna dolara vrijedno umanjenje porezne osnovice, a ako Trump izgubi taj spor s IRS-om, zaračunat će mu se velik porezni dug retroaktivno. Očekuje se da će ova otkrića biti spomenuta danas navečer u Clevelandu, u prvoj od triju predviđenih televizijskih predizbornih debata između Trumpa i demokratskog izazivača Joea Bidena.