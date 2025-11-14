Naši Portali
IMA OZLIJEĐENIH

FOTO Strašna nesreća u Beogradu, auto naletio na grupu ljudi: 'Krenuo je ravno na mene'

Autom se u Beogradu zaletio u grupu ljudi, ima ozlijeđenih
VL
Autor
Vecernji.hr
14.11.2025.
u 15:10

Suvozač kaže kako su dvije žene ozlijeđene te da je vozač drugog automobila pobjegao

Automobil je naletio na grupu ljudi danas oko 12.30 sati na Banjici u Beogradu. Prema neslužbenim informacijama portala Nova.rs, dvije osobe prevezene su u bolnicu. Svjedoci su kazali kako se automobil kretao velikom brzinom. 

"Vozač je bio dosta mlad. Auto je išao velikom brzinom. Vozač drugog automobila pokušao se tu okrenuti i onda je ovaj auto uletio između nas. Krenuo je ravno na mene, ja sam izbjegla, ali je naletio na drugu ženu. Ona je ostala zarobljena ispod automobila", ispričala je jedna žena.

Suvozač iz automobila objasnio je što se dogodilo: "Drugi automobil je išao polukružno. Mi smo mislili da ćemo proći. Taj automobil je izletio. Kako bismo ga izbjegli, sletjeli smo s puta." Dodao je kako su dvije žene ozlijeđene te da je vozač drugog automobila pobjegao.

Ključne riječi
Srbija Beograd prometna nesreća

Komentara 2

Pogledaj Sve
DA
Davor200
15:20 14.11.2025.

Fuj

Avatar Le-Freak
Le-Freak
15:16 14.11.2025.

Mozda je fino i kulturno upozorio i viknuo "alahuakbar" = sto znaci "kocniceminerade".

