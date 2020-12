Potres je pokazao i moralno rasulo grada

1. Volonterska inicijativa Obnovimo Zagreb nedavno je prerasla u političku stranku. Zašto ste se i vi odlučili politički angažirati?

Nije mi to bila želja već naprosto modus operandi jer na izbore ne možete izaći ako niste ili stranka ili lista. Zazirem od politike kakva danas postoji, a divim se politici kao plemenitom radu za opće dobro. Kada bih ušla u Gradsku skupštinu, naknadu za svoj rad ne bih uzimala, već bih je preusmjerila u pokretanje nekih novih kulturnih projekata. Nažalost, u proteklih 20 godina mnogi su ljudi šutjeli pa nam se dogodio korupcijski način vođenja grada. To nam se nije smjelo dogoditi. Najviše me boli što su se prodali ljudi koji obnašaju neke funkcije jer već 20 godina svjedočim tome da su mnogi kupljeni ili poslom ili stanovima ili poslovnim prostorima. Pisala sam o tome, bila sam dežurno “zvocalo”. Pisala je i reagirala i inicijativa Obnovimo Zagreb. Voljeli bismo da nas ljudi shvate i da se stane na kraj ovome zlu koje se događa. Zagreb treba obnoviti i fizički i duhovno. Jednom čovjeku nikada se ne bi smjelo davati beskrajne mandate. Mi nemamo oporbu i Bandića, već oporbu i lopovluk koji je trebao biti sankcioniran.

2. Od čega se Zagreb treba obnoviti, što ga je to sve poharalo?

Ništa nije slučajno, ovaj potres pokazao je i moralno rasulo grada. U Zagrebu nema stvari koja nije prožeta korupcijom. Nema nijednog zapošljavanja koje nije amenovano od “velikog vođe”. Jedno od idealnih mjesta gdje se zaposlilo tisuće ljudi su Knjižnice grada Zagreba. U gradu imate i posve netransparentan način otkupa knjiga. Radi se o otvorenom sukobu interesa. Poštenom čovjeku tu je teško živjeti. Pa kvartovi su nam preplavljeni kladionicama i kockarnicama koje se nalaze čak i u blizini škola.

3. Kako Zagrepčane motivirati da masovno izađu na lokalne izbore te da više nikada nikome ne dopuste da uništava, pljačka, sramoti i vrijeđa njih i njihov grad?

To je krucijalno pitanje. Ako sada ne izađemo na izbore, onda smo i zaslužili ovo što imamo. Pa čak i gore. A oporba se nabacuje egotripovima. Anka Mrak Taritaš i Gordan Maras samo hine veliku brigu za Zagreb. Žalosno je da ovu nepriliku koja je zadesila Zagreb, a bila je to više humana nego potresna katastrofa, neki koriste za skupljanje političkih bodova, a neki za financijske malverzacije.