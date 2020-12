Sve dok se ne izliječi, teško bolesni osuđenik može izbjegavati zatvor

Je li pravedno da netko tko je osuđen na zatvorsku kaznu stalno odgađa odlazak na njezino izdržavanje, pitanje je koje se svaki put aktualizira kada se u javnosti pojavi vijest da je Tomislav Horvatinčić (74), koji je lani u prosincu pravomoćno osuđen na četiri godine i 10 mjeseci zatvora, tražio i dobio još jednu odgodu odlaska na izdržavanje kazne? Tim više što se Horvatinčića često može vidjeti po Zagrebu, zbog čega javnost ne vjeruje da je stvarno teško bolestan. Jer po logici stvari, smatra se u javnosti, ako može šetati po gradu, može ići i na izdržavanje kazne.

Ima dva teška karcinoma

No njegov odvjetnik Velimir Došen kaže da je Horvatinčić uistinu teško bolestan čovjek.

– On je čovjek koji ima dva teška karcinoma, a zdravstveni problemi koje ima ne mogu se riješiti u Hrvatskoj. Zato što je u pitanju Horvatinčić, suci izvršenja kazne zatvora tražili su čak tri provjere, što nije uobičajeno. Radim kao odvjetnik gotovo 30 godina, prije toga sam radio u zatvorskom sustavu i znam da se, u slučaju traženja odgode odlaska na izdržavanje kazne zbog bolesti, provjeri sa zatvorskom bolnicom može li se ta zdravstvena usluga pružiti unutar zatvorskog sustava i to je to. Međutim u Horvatinčićevu slučaju dva se puta pitala Bolnica za osobe lišene slobode (BOLS) te još povrh toga i medicinski vještak. Zaključak je sva tri puta bio da se operacija koja je Horvatinčiću potrebna ne može obaviti unutar zatvorskog sustava, a ni u Hrvatskoj, već u Njemačkoj gdje je on i ranije zbog toga liječen – kaže Došen.

Pojašnjava da je sutkinja izvršenja kazne zatvora zagrebačkog Županijskog suda koncem rujna odobrila Horvatinčiću odgodu odlaska na izdržavanje kazne. Dobio je tri mjeseca da riješi zdravstvene probleme.

– Dobio je tri mjeseca odgode za odlazak na operaciju, a nitko nije razmišljao što je s rehabilitacijom nakon toga. Pa kada netko traži odgodu da bi sredio svoje poslove dobije tri mjeseca. Operacija u Njemačkoj bila je zakazana za 26. studenog, no dan prije odlaska na put Horvatinčić je dobio mail u kojem ga bolnica obavještava da se zahvat odgađa zbog epidemije COVID-19. Hoće li i kada će biti zakazana operacija, trebalo bi se znati 15. prosinca. Što se tiče suda, koncem siječnja iduće godine ponovno treba odlučivati o tome kada će Horvatinčić ići na izdržavanje kazne – kaže Došen.

Inače, Horvatinčić je do sada u dva navrata tražio odgodu odlaska na izdržavanje kazne, koncem ožujka i koncem rujna, a ako ne bude operiran, vjerojatno će odgodu tražiti i u siječnju iduće godine. Njegova situacija, iako to javnost tako ne percipira, zapravo ne odskače od uobičajene sudske prakse. Jer Zakon o kaznenom postupku predviđa razloge zbog kojih se može tražiti odgoda odlaska na izdržavanje kazne, a bolest je jedan od tih razloga. Osim bolesti, razlog za odgodu može biti smrt člana obitelji osuđenika, potreba da osuđenik prije odlaska na izdržavanje kazne obavi ili dovrši neodgodive sezonske radove ili radove koji su izazvani elementarnom nepogodom ili nesrećom, pod uvjetom da obitelj osuđenika nema drugu radno sposobnu osobu.

Nadalje, izdržavanje kazne može se odgoditi i ako osuđenik treba dovršiti neki započeti posao, čije bi mu nedovršavanje prouzrokovalo štetu, ako trebati završiti školsku godinu, odnosno položiti ispite, ako ima dijete mlađe od godinu dana o kojem se skrbi, ako je riječ o osuđenici koja je trudna, a ta je trudnoća rizična ili joj do poroda ne preostaje više od šest mjeseci te ako osuđenik skrbi o maloljetnim ili starim i nemoćnim osobama u obitelji za koje se nema tko drugi skrbiti. Odgodu odlaska na izdržavanje kazne, osim osuđenika i njegova branitelja, prema zakonu, može tražiti osuđenikov bračni drug ili rođak, tužitelj ili Centar za socijalnu skrb.

I sada dolazimo do biti problema. Za sve navedene razloge, osim za bolest, postoje rokovi na koliko se izdržavanje kazne odgađa i to u pravilu može trajati ukupno najdulje 20 mjeseci. No kada je riječ o teškoj akutnoj bolesti ili o pogoršanju postojeće bolesti koja se ne može liječiti u zatvorskim uvjetima, onda se odgoda odlaska na izdržavanje kazne može tražiti sve dok bolest traje. Drugim riječima, u Horvatinčićevu slučaju, kao i u slučajevima koji su mu slični, može se dogoditi da osuđenik prije dočeka zastaru nego izlječenje. Osim toga, bolesni osuđenici koji su na izdržavanju kazne mogu dobiti i prekid te kazne ako im se zdravstvena skrb ne može pružiti unutar zatvorskog sustava.

Kako ubrzati odlazak u zatvor

Primjer za to je nedavno preminuli Tomislav Merčep, koji je bio osuđen zbog ratnog zločina, a pušten je na uvjetni otpust jer je bio teško bolestan. I dok je bio na izdržavanju kazne, jedan je dio te kazne proveo po bolnicama i toplicama jer mu zatvorska bolnica nije mogla pružiti odgovarajuću skrb.

Kako bi se ubrzalo slanje osuđenika u zatvor, Ministarstvo pravosuđa i uprave predložilo je izmjene Zakona o izvršenju kazne zatvora, a nacrt tog zakona nedavno je bio na Vladi. U njemu se definira da odgoda zbog bolesti može biti odobrena dok bolest traje, najdulje tri godine, osim u osobito teškim slučajevima. Iako je sada postavljen instruktivni rok, zapravo se ništa nije promijenilo, jer ako netko boluje od osobito teške bolesti, male su šanse da će se od nje i opraviti. S druge strane, na što je ukazao i Došen, u nacrt zakona ponovno nije stavljena mogućnost da se tužitelj žali na molbu za odgodu, već se kao i do sada na to može žaliti samo osuđenik.

