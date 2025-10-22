Tko je bivši glumac uhićen zbog pucnjave u Zagrebu? Bio je policajac, a evo kako se našao s druge strane zakona

Jedna osoba ranjena je u pucnjavi koja je u 10.30 dogodila u Ulici Ede Murtića u Novom Zagrebu, priopćila je policija. Žrtva je pogođena u nogu, napadač je pobjegao, no uskoro je uhićen, potvrđeno je iz policije. Prema neslužbenim informacijama, osoba koja je uhićena zbog sumnje da je pucala jest Leon Lučić, bivši policajac koji zadnjih godina često gostuje na stranicama novinskih crnih kronika, a svojedobno je bio "slavan" jer je glumio u realty showu Krim Team 2. Prema isto tako neslužbenim informacijama, pucao je u D. M. kojeg je pogodio u nogu. Ozlijeđenog muškaraca hitna je prevezla u bolnicu, a na mjestu događaja policija je obavila očevid, prikupljajući sve korisne tragove. Što je motiv pucnjave, za sada nije poznato.

Lučić se na stranicama novinskih crnih kronika zadnji put pojavio u lipnju, kada je s nekoliko što bivših, a što sadašnjih policajaca bio uhićen po nalogu USKOK-a zbog zloporabe položaja i ovlasti te iznude. Uhićeni su zbog onoga što su istražitelji našli pretragom Lučićeva mobitela koji mu je bio oduzet kada je uhićen 2020. zbog iznude jednog poduzetnika. Zbog te iznude u Karlovcu mu je lani počelo suđenje, a optužnicom se Lučića Andriju Vrhovca (35), pripadnika MUP-ove Antiterorističke jedinice Lučko, te Darka Purgara (50), bivšega vojnoga specijalca, tereti da su u siječnju 2020. od jednoga zaprešićkoga poduzetnika pokušali iznuditi 100.000 eura. Poduzetnika su 7. siječnja 2020. u 20.17 sati nazvali te su ga tražili isplatu određenog novčanog iznosa. Prijetili su mu, a nazvali su ga više puta sljedećih dana te su dogovorili način primopredaje 100.000 eura. Tražili su poduzetnika da se zaustavi na tridesetom kilometru autoceste Zagreb – Rijeka, ispod nadvožnjaka Draganić, gdje su ga čekala dvojica optuženika. Kada je onamo došao s još jednom osobom, dvojac koji ih je dočekao u njih je uperio pištolje, tražio ih da preskoče ogradu, pa je došlo do fizičkog sukoba u kojem je bilo i ozlijeđenih, a primopredaja novca nije obavljena.

Na kraju su Lučić i njegovi pajdaši uhićeni jer je poduzetnik kojeg su iznuđivali sve prijavio policiji koja im je postavila klopku. Kada je zbog tog događaja bio priveden, Lučić je imao modrice po licu, a putem je vrijeđao novinare, vičući im: "Što je bando destruktivna, mamu vam je**m", pri čemu je i pljunuo.

S neprimjerenim ponašanjem nastavio je i lani u sudnici, kada mu je počelo suđenje, beljio se i kreveljio u sudnici. On i Purgar su nakon uhićenja zbog pokušaja iznude jedno vrijeme proveli u istražnom zatvoru. Prilikom tog uhićenja bio mu je oduzet mobitel, a istražiteljima su trebale dvije godine da ga otključaju. Kada su ga otključali, u njemu su našli kriptiranu komunikaciju preko SKY-a, a sadržaj te komunikacije bio je razlog zašto je Lučić ponovno uhićen ovog lipnja. Među porukama nađenim u njegovu mobitelu bila je i poruka "vrtim film, morat ćemo naći bolje rješenje, uvjeren sam da odvjetnik tu ništa ne može... premazana je kuja svim mastima, mora biti nešto konkretnije... razmišljaj, dignut na veću razinu paniku... ja sam kuju vagnuo, ne j.... nju ništa... imala je ona dobru obuku", koju su kako se sumnja, u siječnju 2020. izmijenili Lučić i Purgar, a odnosila se na iznuđivanje obitelji Madi.

Zdenka i Ivan, majka i sin, članovi su obitelji Tomislava Madija, koji je preminuo 2019. Tomislav Madi Chicago bio je pripadnik HOS-a, no umro je kao umirovljeni pukovnik HV-a i bio je osuđen na 15 godina zatvora zbog ratnog zločina nad civilima. Nepravomoćnom presudom on i njegovi suokrivljenici 2008. ukupno su bili osuđeni na 57 godina zatvora. No godinu dana kasnije Vrhovni sud im je uvažio žalbe pa je Madiju kazna s maksimalnih 20 smanjena na 15 godina zatvora. Madija i još četvoricu pripadnika HOS-a teretilo se da su 1992. u Cerni ubili supružnike Radomira (38) i Anicu Olujić (37) te njihovo dvoje djece Milenu (16) i Marka (13) hicima iz vatrenog oružja u njihovoj kući. Članovi obitelji Olujić ubijeni su s 40 hitaca iz vatrenog oružja, nakon čega su počinitelji minirali kuću s mrtvim tijelima, no pokušaj miniranja kuće nije uspio zbog nestručno postavljenog eksploziva. Motiv ubojstva, prema presudi, bila je srpska nacionalnost Radomira Olujića, ali i priča da je navodno imao novac. Madi je u to vrijeme zapovijedao izviđačko-diverzantskom satnijom HOS-a u sastavu HV-a te je izdao zapovijed za ubojstvo obitelji Olujić, a nakon ubojstva počinitelji su iz kuće odnijeli 1500 DEM i zlatni nakit.

Na taj događaj u svojoj komunikaciji referiraju se Lučić i Purgar jer Ivana Madija zovu "malim koljačem, sinom od zločinca" te nakon što su, kako se sumnja, zvali Zdenku Madi te joj prijetili tražeći novac za nju kažu da "će joj sin završiti kao oni koje je riješio njezin j.... i ležao za njih". Zašto su Lučić i Purgara, kako se sumnja, iznuđivali članove obitelji Madi, nije baš jasno, no Zdenka i Ivan Madi, opisali su kako ih je u prosincu 2019. netko nazvao s nepoznatog broja.

– Taj netko me pitao jesam li ja supruga Tomislava Madija, a kada sam rekla da jesam, ta mi osoba zaprijetila te je tražila povrat duga. Taj je razgovor čuo i moj sin. Nakon nekog vremena i on je zaprimio sličan poziv, a taj koji ga je zvao prijetio je da će ga ubiti. Pozivi koje smo zaprimali, dolazili su s dva ili tri srpska broja telefona. Taj koji je zvao, opisivao mi je kuda se krećem, a kada je Ivana napao i pretukao netko nepoznat, sve smo prijavili policiji – iskazivala je Zdenka Madi.

Prema sumnjama USKOK-a, koji je u lipnju pokrenuo istragu protiv Lučića, Purgara i drugih, podatke o obitelji Madi, Lučiću i Purgaru je dostavio Josip Grdović, koji je s njima također osumnjičen. Njega se sumnjiči da je Purgaru dostavio osobne podatke o Zdenki i Ivanu Madiju, ali i podatke o tome koja vozila imaju. Nadimak mu je u WhatsUp komunikaciji bio Grdi, a iz prikupljenih podataka utvrđeno je da je s Lučićem i Purgarom komunicirao u prosincu 2019. i siječnju 2020. Purgar i Lučić bili su ti koji su, tvrdi USKOK, nakon podataka koje su dobili od Grdovića s nepoznatih brojeva zvali Zdenku i Ivana Madija te im prijetili ubojstvom.

Lučića se istragom iz lipnja sumnjičilo i da je od još nekih policajaca tražio da mu u informacijskom sustavu MUP-a provjeravaju neke osobe, tablice, hoće li u nekim klubovima biti racija.