IZ MINUTE U MINUTU

Uhićen poznati glumac: Zagrebački kvart pod opsadom, napadač se skrivao u zgradi

Pucnjava u zagrebačkom Središću, policija traga za napadačem
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Autori: Hana Ivković Šimičić, Hina, Tea Tokić
22.10.2025.
u 13:22

U pucnjavi u Novom Zagrebu muškarac je hicem iz vatrenog oružja ranjen u nogu, potvrdila je u srijedu zagrebačka policija

  • Jutros je došlo do pucnjave u Novom Zagrebu u Ulici Ede Murtića
  • Ozlijeđen je jedan muškarac 
  • Policija je uhitila napadača

Pratite tijek događaja: 13:15 -  Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je pucnjavu u Novom Zagrebu. "Oko 10:30 zagrebačka je policija dobila dojavu da je došlo do sukoba dvije muške osobe i da je došlo do pucnjave. Jedna je osoba ozlijeđena, medicinski je zbrinuta i još nemamo informacije o razini ozljeda", rekao je ministar, a prenosi Dnevnik.hr. Policija je odmah nakon dolasku na mjesto događaja shvatila da je muškarac pobjegao u zgradu.

"Osumnjičenik se nalazi pod nadzorom policije i provodi se kriminalistička istraga", napomenuo je. Božinović je rekao da želi izdvojiti dvije stvari. "Prvo, nitko od građana nije ozlijeđen. Drugo, brzina reakcije, profesionalnost i učinkovitost policije bila je, ako to ovdje javno mogu reći, za svaku pohvalu", istaknuo je.

Nije potvrdio da se radi o Leonu Lučiću kako javljaju neki mediji niti je želio govoriti o motivima. "U ovom trenutku ne bih spekulirao, ali mislim da se radi o osobi koja je od ranije poznata policiji", rekao je ministar.

12:11 - Kako pišu 24sata, uhićen je Leon Lučić koji je javnosti poznat kao policajac i glumac. Glumio je u RTL-ovoj seriji Krim tim 2. 

11:51 - Osumnjičeni muškarac je pod nadzorom policije.

Pucnjava u zagrebačkom Središću, policija privela napadača

  11:38 - Kako doznajemo pripadnici specijalne policije ušli su u zgradu. Prema neslužbenim informacijama napadač je nakon pucnjave pobjegao u jednu od obližnjih zgrada u novozagrebačkom naselju Središće.

11:15 - Građane Novog Zagreba jutros je uznemirio zvuk pucnja, a slučaj se dogodio oko 10.40 u Središću. Na teren su odmah stigli policija i Hitna pomoć, a kako nam je potvrdila zagrebačka policija, u Novom Zagrebu u Ulici Ede Murtića, hicem iz vatrenog oružja, u predjelu noge ozlijeđen je muškarac. Mjesto događaja je osigurano te su u tijeku intenzivne mjere traganja s ciljem uhićenja počinitelja.

- Vidjeli smo kako je iz Porschea izašao ćelavi muškarac, ušao u obližnju zgradu i sada ga nema - kazala je sugrađanka koja je snimila i video događaja za 24sata

policija Zagreb pucnjava

Avatar Purgerdragovoljac
Purgerdragovoljac
11:59 22.10.2025.

Ne znam zašto me ne čudi da je lik koji je pucao izašao iz porschea, a ne recimo iz škode.....

FR
frank2303
12:37 22.10.2025.

Žalosno je da se tog tipa naziva poznatim glumcem jer on nema veze s glumom niti glumcima, bliži mu je pojam poznati kriminalac ...

Avatar Zgubider..
Zgubider..
13:00 22.10.2025.

Šta je s tim čovjekom?! Pa taj ne izlazi iz crne kronike...

