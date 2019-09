Politički konvertit Salvini uspio je konvertirati cijelu vladu

To što te ljudi zaustavljaju na ulici i tapšu ne znači ništa. Tako su i mene dok sam bio premijer. Ja sam prošao kroz ono što ćeš i ti proći, govorio je, uz ostalo, Matteo Renzi u parlamentu kada se raspravljalo o zahtjevu čelnika Lige Mattea Salvinija da se izglasuje nepovjerenje vladi Giuseppea Contea u kojoj je bio potpredsjednik i ministar unutarnjih poslova. Kao što je Renzi, od velike slave kada je bio premijer i kada je na europskim izborima 2014. Demokratska stranka kojoj je bio na čelu dobila 40 posto glasova, tada forsirao samovlast pa propao, tako je sada Salvini nakon europskih izbora na kojima je njegova Liga dobila 34 posto glasova htio izazvati prijevremene izbore i na njima dobiti punu moć.

Salvini se cijelo ljeto slikao na plažama, na jednoj je dao svome 16-godišnjem sinu Federicu da vozi policijski morski skuter pa je i o tome pokrenuta istraga, odnosno kako si je ministar unutarnjih poslova dopustio takvo što, a s jedne, Papeete Beach, u ljetovalištu Milano Marittima, poslao je tweet kojim je tražio Conteovu ostavku. Listovi, malo u šali malo u zbilji, pišu kako je Salvini poslao taj tweet između jednog i drugog mojita. Inače je Papeete Beach kupalište u koncesiji njegova prijatelja Massima Casanove koji je s Ligom na ovogodišnjim izborima postao i europarlamentarac.

Je li ga vlast potrošila

Salviniju pada popularnost, a u slučaju da nova vlada koju sastavljaju Pokret 5 zvijezda (M5s) i Demokratska stranka (PD) potraje do konca parlamentarnog mandata, dakle još nešto manje od četiri godine, Liga će je također teško održati. Da je pogriješio, ali to neće nikad priznati, Salvini je shvatio kada nije prošao njegov plan o raspuštanju parlamenta pa je nazivao čelnika M5s Luigija Di Maija nudeći mu i premijerski položaj samo da se vrate u zajedničku žuto-zelenu vladu.

Di Maio je kazao kako mu je Salvini ponudio premijersko mjesto te da ga je kao premijera predložio i predsjedniku republike Sergiu Mattarelli tijekom sadašnjih konzultacija. Di Maio je ponudu odbio jer se ne želi vratiti u vladu s Ligom. Ne samo Salvini nego i njegovi suradnici moljakali su M5s da se vrate zajedno, jer znaju da kada nisu na vlasti da im pada popularnost.

Jednom su novinari upitno kazali demokršćanskom čelniku Giuliju Andreottiju koji je bio više puta premijer i ministar, preminuo je 2013., kako vlast troši osobu. Andreotti je odgovorio kako biva pohaban, izlizan, istrošen onaj koji nema vlast. To se dogodilo Renziju, a vjerojatno će se dogoditi i Salviniju.

Foto: Reuters

Kreće protiv nove vlade

U Italiji će se uskoro održati regionalni izbori. U Umbriji već 27. listopada, pa u Kalabriji u studenome, a u Emiliji Romagni u prosincu. Salvini se nada da će Liga na tim izborima postići uspjeh. Već 15. rujna se na livadi izvan mjesta Pontida pokraj Bergama održava tradicionalni skup sjevernoligaša. Ondje će Salvini vjerojatno dobiti potporu članova i pristalica Lige. Za 19. listopada sazvao u Rimu manifestaciju protiv nove vlade, kojoj je najavio i žestoku borbu u parlamentu gdje Liga ima predsjednike nekih komisija koji će zasigurno kočiti vladine mjere i zakone. Uzbudljiva jesen u parlamentu i na ulicama.

Salvinijeve politike odrekao se i čelnik pokreta Naprijed, Italijo Silvio Berlusconi koji je kazao kako “suverenističko i populističko” nije držanje desnog centra. Salvini je jednostavno odgovorio kako mu Berlusconi ne treba. Još misli da bi na izborima mogao dobiti dovoljno glasova da vlada i bez Berlusconijeve stranke. Napada svoje bivše saveznike u vladi, M5s te Demokratsku stranku da misle samo o foteljama i parlamentarnim plaćama jer ne žele nove izbore.

No, Salvini je osoba s najduljim stažem na dužnostima u općinskim vijećima i parlamentima. Čak 26 godina je u politici i za to prima plaću. U Milanu, gdje je rođen 1973., Salvini je 1993. izabran u gradsko vijeće. Od tada pa do danas je u nekoj fotelji, gradskoj, regionalnoj ili parlamentarnoj, pa i europarlamentarnoj, koja mu donosi novac. No, stalno mijenja svoje držanje u politici, odnosno ponaša se na osnovi onoga što bi mu moglo donijeti glasove.

Zalagao se za slobodnu Padaniju, pa je i govorio kako će se prije Padanija osloboditi od Italije nego što će on završiti fakultet. Nije završio fakultet, ali i ne zagovara više slobodu Padanije. Sada želi osloboditi Italiju od Europske unije. Koliko je bio fiksiran s “neovisnom” Padanijom vidi se i iz detalja dok je bio vijećnik u Milanu. Gradsko vijeće posjetio je tadašnji predsjednik republike Carlo Azeglio Ciampi, a Salvini je odbio rukovati se s njime jer ga šef talijanske države ne predstavlja. Bio je 1999. osuđen na 30 dana zatvora uvjetno jer je bacio jaja na tadašnjeg talijanskog premijera Massima D’Alemu. Govorio je i da talijanska trobojnica nije njegova zastava.

Foto: Reuters

Teškim riječima o jugu

Ušao je i u fiktivni Padanski parlament (koju su stvorili sjevernoligaši i trajao je od 1997. do 2008.) na listi Padanskih komunista. Dok je bio uvjereni zagovornik slobodne Padanije govorio je da ne navija za talijansku nogometnu reprezentaciju te je grubim riječima govorio najgore stvari o građanima s juga Italije, posebno o onima u Napulju i na Siciliji. Postao je čelnik Sjeverne lige 2013. zamijenivši njezina osnivača Umberta Bossija.

Sjeverna liga je na izborima dobivala sve manje glasova i bila je na četiri posto kada joj je na čelo došao Salvini. Shvatio je da “sjevernoligašenje” ne vodi nikamo, pa je iz simbola izbacio “sjeverna” i ostala je samo Liga. No, morao je zamijeniti neprijatelja i umjesto građana na jugu Italije neprijatelji su mu postali migranti i Europska unija. Salvini je euro definirao kao monetu koju se upotrebljava u igri Monopoly, a EU je za njega “tamnica naroda”. Udruživao se s istomišljenicima u Europi. Želio je srušiti EU, da Italija iziđe iz eurozone itd. Promijenio je slogan od “Prvo Padanija” u “Prvo Italija”. No, prethodno je bio za Padaniju koja bi bila u Europska Unija.

– Južnjaci ne zaslužuju euro. Euro zaslužuje Lombardija i sjever koji si ga mogu dopustiti. Ja želim euro u Milanu jer je tu Europa. Jug je kao Grčka i treba imati neku drugu monetu – govorio je Salvini. S 40-ak sjevernoligaša Salvini je u prosincu 2013. otišao u Bruxelles prosvjedovati protiv Europske unije, za koju je kazao da je režimska kao nekad Sovjetski Savez.

Obožavatelj je američkog predsjednika Donalda Trumpa, ruskog predsjednika Vladimira Putina, a sada mu je mađarski čelnik Viktor Orban poslao poruku: “Matteo, nećemo te zaboraviti”.

Bio je više puta optuživan za kazneno djelo “preziranja službene osobe”, a sada kao ministar unutarnjih poslova nakon što je zabranio iskrcavanje izbjeglica s broda i za “otmicu” osoba. No, zahvaljujući glasovima članova M5s u parlamentu, nije mu ukinut imunitet pa je optužba pala u vodu. Parlament je negirao nastavak procesa protiv Salvinija.

Foto: Reuters

Sud u Frankfurtu je 12. kolovoza osudio donedavnog ministra unutrašnjih poslova Italije na plaćanje kazne zbog kršenja “copyrighta” jer je na Twitteru objavio bez dozvole sliku njemačkog novinara. Ako ne otkloni sliku, mogao bi biti kažnjen s 250.000 eura i šest mjeseci zatvora. Lider Lige i podržava teorije zavjere na osnovi plana Kalergi. Naime, austrijski političar ekstremne desnice i antisemit Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi (1894.-1972.) razvio je teoriju kako postoji plan podupiranja afričke i azijske migracije prema Europi kako bi se uništila bijela europska rasa. Taj plan smatraju točnim mnogi europski desničari.

Matteo Salvini sve komentira na Twitteru, kojim pak upravlja Luca Morisi, njegov spin-doktor. Ta kombinacija javljanja na društvenim mrežama donijela je Salviniju i popularnost. No, kada se iziđe iz virtualnog života i pogleda pravi Salvinijev politički život vidi se da je bio preokretljiv, premda mu je jedno bila konstanta: pronaći neprijatelja. Sada je talijansku vladu preokrenuo iz žuto-zelene u žuto-crvenu. Barem će je moći napadati.