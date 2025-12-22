Naši Portali
POKUŠAO SAKRITI DOKAZE

Podignuta optužnica: Slovak ubio češkog poslovnog partnera kod Molata, pa potopio brod kod Iža

Dubrovnik: Brodovi u luci Gruž
Grgo Jelavic/PIXSELL
Autor
Frane Šarić
22.12.2025.
u 18:50

Okrivljeniku se optužnicom stavlja na teret da je dana 22. lipnja 2025., u vremenu od 13,20 do 21,00 sati, na zasad neutvrđenom mjestu u blizini otoka Molata, u nakani da iz koristoljublja liši života češkog državljanina

Županijsko državno odvjetništvo u Zadru je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zadru podiglo optužnicu protiv 51-godišnjeg državljanina Republike Slovačke (1974.) zbog kaznenog djela teškog ubojstva iz članka 111. točke 4. Kaznenog zakona.

Okrivljeniku se optužnicom stavlja na teret da je dana 22. lipnja 2025., u vremenu od 13,20 do 21,00 sati, na zasad neutvrđenom mjestu u blizini otoka Molata, u nakani da iz koristoljublja liši života češkog državljanina (1986.) s kojim je bio u poslovnom odnosu, zajedno sa žrtvom isplovio s Vira prema otoku Molatu te ga odvezao brodom na nepoznatu lokaciju u blizini otoka Molata i na zasad neutvrđeni način usmrtio, a potom kako bi prikrio tragove namjerno potopio brod u blizini otoka Iža. U optužnici je predloženo da sud produlji ranije određen istražni zatvor protiv okrivljenika zbog postojanja opasnosti od bijega, jer se radi o državljaninu Republike Slovačke kao i zbog postojanja opasnosti od ponavljanja kaznenoga djela - istakli su iz zadarskog DORH-a.
Pogledajte što stiže u Hrvatsku: Bit će snijega, evo i gdje
Ključne riječi
Češka Slovačka ubojstvo molat Brod

