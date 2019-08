Antikorupcijski čelnik Cantone umjesto Contea?

Odlučujući je ovo tjedan za talijansku žuto-zelenu vladu Lige i Pokreta 5 zvijezda (M5S) premijera Giuseppea Contea, a naslućuje se da će biti označen kraj tog eksperimenta s populističko-suverenističkim pokretima. Krizu vlade otvorio je čelnik Lige, ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik vlade Matteo Salvini 8. kolovoza kada je zatražio Conteovu ostavku. Napisali smo tada kako je to vjerojatni Salvinijev autogol. Čini se da će Salvini biti isključen iz sljedeće vlade bilo da ona ostane M5S-Liga, bilo da M5S uđe u koaliciju s Demokratskom strankom (PD).

Uloga predsjednika

Conte će danas u 15 sati u Senatu iznijeti stajalište o krizi vlade. Nakon toga postoji nekoliko mogućih opcija. Zasigurno će poslije govora u Senatu Conte otići predsjedniku Republike Sergiu Mattarelli. Jedna je od pretpostavki da bi već tada mogao podnijeti ostavku pa bi onda propalo predviđeno zasjedanje Zastupničkog doma sutra i preksutra kada bi se trebalo glasovati o smanjenju broja parlamentaraca za 345 mjesta, odnosno s 945 na 600. No Conte vjerojatno ipak neće podnijeti ostavku jer želi zadovoljiti M5S da se glasuje o smanjenju broja parlamentaraca.

Preksinoć je u vili osnivača Pokreta 5 zvijezda komičara Beppea Grilla održan sastanak vrha toga pokreta na kojem je zaključeno da je Salvini nepouzdan. Istina, u priopćenju se kaže i kako je suradnja s parlamentarcima Lige bila dobra. To bi se moglo protumačiti i kao da Pokret 5 zvijezda želi i dalje biti s Ligom, ali ne želi Salvinija. No ne samo što Liga odbija varijantu vlade bez Salvinija, već Grillo naznačuje da bi se mogla stvoriti nova vlada s Demokratskom strankom koja bi mogla trajati do konca mandata parlamenta, odnosno do 2023.

Svi ga cijene

I M5S i PD uvijek su govorili da nikada neće jedni s drugima koalirati, ali u politici nikad ne znači nikad. Već je bilo razgovora između nekih članova M5S-a i PD-a. Zasigurno u toj eventualnoj žuto-crvenoj vladi neće biti neki “omraženi” kao što je za M5S omražen bivši premijer Matteo Renzi.

Takvu bi vladu ponovno mogao voditi Conte, ali i netko “super partes” kao što je Raffaele Cantone koji je do srpnja 2019. bio predsjednik Nacionalne protukorupcijske vlasti. Cantone je osoba koju cijene i glasači M5S-a, kao i PD-a.

Postoje i druge opcije koje mogu voditi i prema prijevremenim izborima u listopadu i prema stvaranju žuto-crvene vlade koja bi mogla jamčiti financijski sigurniju jesen.