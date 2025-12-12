Naši Portali
SIGURNOST RADNIKA

U hali u Međimurju došlo do zapaljenja benzinskog goriva. Jedan radnik ozlijeđen

Zagreb: Vatrogasci ugasili požar koji je izbio u Arena Centru
Josip Mikacic/PIXSELL
Autor
Ivica Beti
12.12.2025.
u 10:42

Ozlijeđenom 29-godišnjaku liječnička pomoć pružena je na mjestu događaja, a potom je Helikopterskom hitnom medicinskom službom prevezen u Zagreb na daljnje liječenje. Težina ozljeda koje je 29-godišnjak zadobio u požaru, naknadno će se okvalificirati

U Kuršancu, u krugu privatnog poduzeća u Poljskoj ulici, jučer je došlo do požara u kojem je jedna osoba ozlijeđena. Pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Čakovec ugasili su požar i nije nastala materijalna šteta.
 
Očevidom na mjestu događaja, uz stručnu pomoć inspektora zaštite od požara, utvrđeno je kako je oko 13.15 sati u proizvodnoj hali, koju je unajmilo poduzeće iz Totovca, došlo do zapaljenja benzinskog goriva. Neposredno prije izbijanja požara 29-godišnji zaposlenik nestručno je, pokazalo se, rukovao gorivom. - Prilikom točenja goriva iz plastičnog kanistra u rezervoar viličara držao je imao zapaljenu cigaretu, pa je došlo do zapaljenja goriva, a potom je vatra zahvatila njegovu odjeću - kažu u policiji. 
 
Ozlijeđenom 29-godišnjaku liječnička pomoć pružena je na mjestu događaja, a potom je Helikopterskom hitnom medicinskom službom prevezen u Zagreb na daljnje liječenje. Težina ozljeda koje je 29-godišnjak zadobio u požaru, naknadno će se okvalificirati.

 
Na mjesto događaja izašao je inspektor zaštite na radu, koji je poduzeo mjere i radnje iz svoje nadležnosti, dok će se o događaju dostaviti posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.  
sigurnost požar Međimurje

