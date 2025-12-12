Anušić usporedio hrvatske i srpske Rafalee: 'Nisu isti, ne predstavljaju nam prijetnju'

Ministar obrane Ivan Anušić izjavio je za RTL Danas da postoji značajna razlika između Rafalea koje je kupila Hrvatska i onih koje je nabavila Srbija. Razlika proizlazi iz činjenice da Srbija nije članica NATO saveza. „Oprema i sustavi koji se koriste na Rafaleima, a koje Hrvatska već posjeduje, dok će Srbija koristiti tek za četiri do pet godina, nisu isti“, objasnio je Anušić.

Dodao je kako se hrvatski Rafalei dodatno nadograđuju kroz ugovore potpisane tijekom posjeta Francuskoj. „Radi se o sposobnostima koje će ove zrakoplove učiniti znatno kvalitetnijima, boljima i snažnijima. O konkretnim detaljima ne možemo javno govoriti“, rekao je ministar, ističući da Srbija ovom kupnjom ne predstavlja prijetnju Hrvatskoj.

Anušić je potvrdio da su hrvatske posade već osposobljene te da od 1. siječnja preuzimaju Air policing nad hrvatskim zračnim prostorom. „Rafalei u našim rukama bit će puno kvalitetniji i učinkovitiji“, zaključio je.