Nisu postigli ništa: Oporbi odbijeni amandmani na set Bačićevih zakona

Set Bačićevih zakona o prostornom uređenju i gradnji danas su u Saboru iz oporbe zasuli s više od 300 amandmana, ali državna tajnica Dunja Magaš redom ih je odbijala, dok je prihvaćeno 11 amandmana koje je predložio HDZ. Bačićevi prostorno-građevinski zakoni kao nikad dosad ujedinili su oporbu koja je u Saboru izvela performans i istaknula prosvjedne poruke protiv 'zakona o prostornoj devastaciji'. Tražili su da se prijedlog zakona o prostornom uređenju u potpunosti povuče, ali nisu postigli ništa.

No ključne poteze prije rasprave o amandmanima u Saboru povukao je akademik Nikola Bašić koji je u tandemu s predsjednikom Akademije arhitektonske umjetnosti i znanosti Hrvatske Jerkom Rošinom i članovima Akademije Stjepom Butijerom i Titom Kostyjem izvršio golem pritisak da se ublaži šteta koju donose novi zakoni.

Prihvaćena su dva njihova važna amandmana, Prvi je prijedlog da zahvati u prostoru ograničenja izvan građevinskog područja, budu dopušteni samo u već oblikovanom, antropogenom okolišu, dok se netaknuti prirodni prostor potpuno štiti. Akademik Bašić inzistirao je na ovoj odredbi, ističući važnost očuvanja autentične slike prostora i tradicionalne poljoprivrede. Doradom teksta zakona precizirat će se i drugi amandman vezan za priuštivo stanovanje koje se planira u integriranim zonama, a ne na izdvojenim i udaljenim površinama, što prijeti getoizacijom domaćeg stanovništva.

Uvodi se i novi provedbeni alat u obliku urbanističkog projekta. Radi se o plansko-provedbenom dokumentu koji se izrađuje na državnoj ili lokalnoj razini, propisati površine na kojima je prema prostorno-planskim kriterijima moguće graditi građevine za priuštivo stanovanje. Zakoni su i dalje pisani bez jasno definiranih pojmova i pod pritiskom investitora i ulagača u tzv elitni turizam, na što je akademik Bašić ozbiljno upozorio.

Među amandmanima koji su prihvaćeni ukida se minimalni rok za izradu natječajnih rješenja kako bi se ubrzao postupak provođenja natječaja, pogotovo imajući u vidu manje zahtjevne zahvate koji ne zahtijevaju puno vremena za izradu. Također se s pet na četiri godine smanjuje potreban broj godina staža za odgovorne voditelje izrade poslovnih planova, kako bi se donekle umanjio budući progresivni deficit stručnih osoba iz područja prostornog uređenja. Osim toga, izvan građevinskog područja moći će se planirati i građevine za potrebe seoskog turizma na jednoj ili više katastarskih čestica na zemljištu površine od dva hektara i više, a nije uvjet da ono bude privatno vlasništvo.

Naime, Klub HDZ-a tumači kako poljoprivredna gospodarstva često osim vlastitog zemljišta koriste i državna ili zemljišta općine, grada i županije putem dugoročnog zakupa, pa je neopravdano da odredba vrijedi samo za zemljišta u privatnom vlasništvu. U izmijenjenom obliku Vlada je pristala i na jedan od tri predložena amandmana Predraga Štromara (HNS) vezana za etažiranje građevina ugostiteljsko-turističke namjene, čija je realizacija počela, da se ono može provesti po propisima koji su vrijedili na dan izdavanja lokacijske dozvole, odnosno podnošenja zahtjeva, u roku ne duljem od 5 godina. Iz oporbe su ponavljali da predloženi 'zakon nije niz manjih problema koji se mogu zakrpati, nego je konstrukcijska pogreška cijelog sustava'. Kažu da se zakon "mora povući i pisati iz početka" i tvrde da i "struka" misli isto.

Zastupnici SDP-a ponavljali su i tvrdnje kako je riječ o rasprodaji zemlje, otimačini, pogodovanju krupnom kapitalu i privatnim investitorima, da se zaobilaze struka, građani i lokalne jedinice.

– HDZ ovim zakonom šalje jasnu poruku investitorima, ako želite tuđu zemlju, mi vam širom otvaramo vrata, a SDP s amandmanima jasnu poruku građanima, ako vam pokušaju uzeti zemlju, mi ćemo biti vaš glas – rekao je SDP-ov Mišel Jakšić. Arsen Bauk dodao je da to "sigurno nije reforma, nego centralizirana kontrola nad prostorom", model koji izravno potkopava lokalnu samoupravu, kojoj se oduzimaju ovlasti i sele u Ministarstvo otvarajući prostor zlouporabama, a investitor će imati više prava od vlasnika. Povlačenje iz procedure zatražio je u stanci i Marin Živković iz Možemo!, čija stranka nije podnijela ni jedan amandman jer ga smatra "nepopravljivim", pa će zahtjev uputiti u formi zaključka.