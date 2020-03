Liječnik u samoizolaciji: Bolest je nastupila naglo, dan ranije osjećao se 'čudno'

Dan prvi nakon dijagnoze Covidom - 19. Grlobolja i jaka glavobolja. Suh kašalj, ali bez otežanog disanja. Ultrazvuk pluća ne pokazuje anomalije . Tu objava na Twitteru - pregled stanje pacijenta zaraženog koronavirusom uz snimku ultrazvuka pluća - objavio je liječnik, specijalist hitne medicine Yale Tung Chen (35) iz Sveučilišne bolnica La Paz u Madridu. Pacijent je - on sam.

Obojica u samoizolaciji

Svaki dan daje izvješće o svom stanju, a jučer mu se pridružio i kolega, Gonzalo Garcia-Casasola, ravnatelj Klinike za unutrašnje bolesti i hitne službe Sveučilišne bolnica Infanta Cristina u Madridu. Oba liječnika su kod kuće, a kako su članovi radne skupine za korištenje ultrazvuka, imaju prijenosne uređaje, a Garcia-Casasola ima i pulsni oksimetar, uređaj za mjerenje zasićenosti kisikom.

- Htio sam kolegama dati što više podataka, no uskoro su me počele pratiti tisuće laika iz cijelog svijeta, a ja im pokušavam odgovoriti na pitanja - kaže dr. Yale Tung Chen.

Day 5 after #COVID diagnosis. Less cough & tired, still no dyspnea/chest pain. #POCUS update: Effusion resolved, as subpleural consolidations spread bilaterally on both posterior lower lobes. Started on HCQ yesterday. #mycoviddiary @TomasVillen @acam_acam pic.twitter.com/fjtq2SEM1d