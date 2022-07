Plenković: Zgrozile su me agresivne izjave u Sarajevu

Nakon sastanka proširenog Predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković izrazio je zadovoljstvo jučerašnjim otvaranjem Pelješkog mosta.

- Siguran sam da će Pelješki most omogućiti i brži put prema Dubrovačko-neretvanskoj županiji, bolje turističke rezultate, bržu opskrbu tijekom turističke sezone i inače. U konačnici radi se o velikom projektu u kojega je uloženo puno truda u zadnjih 25 godina. Zahvaljujem i gospodinu Dolenčiću na sjajnoj režiji jučerašnje svečanosti. Još jednom zahvajujem i hrvatskim braniteljima bez čijeg angažmana ne bi bilo oslobađanja juga Hrvatske i zato mi je drago da su i oni u svečanosti imali prominentnu ulogu, kazao je premijer Plenković.



Istaknuo je da je na sastanku bilo riječi i o glavnim političkim temama te da su zadovoljni rejtingom stranke. Dodao je da se ulazi u ljetnu pauzu te da Vlada od ponedjeljka dva tjedna neće imati sjednice, osim možda telefonski.

- Činjenica je da je stranka na 29%, to je jako dobro. To znači da poteze koje vučemo jedan značajan dio birača podržava. Mislim da nam je to veliko ohrabrenje u suočavanju sa svim izazovima koji su pred nama, a to su prije svega izazovi izazvani posljedicama ruske agresije na Ukrajinu, energetska kriza, prehrambena kriza i sve ono što ćemo svojim aktivnostima nastojati ublažavati, popravljati, intervenirati, kao što smo činili i do sada, a naročito onima koji su najugroženiji, ali i drugima, izjavio je premijer, prenosi HRT.

Novinari su ga pitali kako komentira nove izjave predsjednika Zorana Milanovića i je li se jučer, kada je između Milanovića i njega bilo miroljubivo, ponadao da će se tako nastaviti.

- Mi smo se jučer pozdravili. Ako se oko nečega većina može usuglasiti, onda je to Pelješki most. Ja već dugo ne pratim što on govori. Valjda ni on ne gleda i ne prati pa lupa paušalno - rekao je.

Govoreći o izbornom zakonu u BiH kazao je da je visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt odlučio dotaknuti samo dio paketa koji se odnosi samo na integritet izbornog procesa.



- To je po mom sudu daleko ispod mog očekivanja i nedovoljno. Nakon neuspjelih pregovora koji su se vodili slijedom sporazuma u Mostaru prije dvije i pol godine, nastojale su političke stranke, prije svega, Bošnjaka i Hrvata, na razini Federacije, postići neki dogovor. Sami nisu uspjeli, osim dogovora o izborima u gradu Mostaru. Međutim dogovor o izbornoj i ustavnoj reformi na središnjoj razini vlasti, osobito na razini Federacije, nije postignut. Tu je nastojala pomoći EU i SAD, ali i razgovori pod njihovim pokroviteljstvom nisu doveli do rezultata, pa je i predsjednik Europskog vijeća nastojao pokrenuti određene procese da bi se prekinule tenzije. Međutim bilo je očito da predstavnici bošnjačkih političkih stranaka, prije svega SDA, nisu htjeli postići dogovor, rekao je Plenković i osvrnuo se na prosvjede u Sarajevu.

- Ti su prosvjedi, nema dileme, organizirani od bošnjačkih stranaka. Na njima smo vidjeli teške uvrede pa i čak prijetnje prema Schmidtu, on je planirao niz izmjena izbornog zakona. Niz je agresivnih izjava, gotovo pozivanja na prebrojavanje. Kad se netko prebrojava, valjda se priprema za sukob. To je izjava koja me zgrozila i koju osuđujem. Mislim da je to van svih okvira i upućuje nas na zaključak da bošnjačke političke stranke ne žele dogovor s hrvatskim strankama, nego žele i dalje svoju brojčanu nadmoć koristiti u političkim utakmicama - rekao je dodajući da je to protivno Daytonu i loše za odnose Hrvata i Bošnjaka.