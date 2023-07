'Plenković se osjeća uvrijeđen, a Milanoviću je rekao da je šmrkavac. Zašto nije ispriku tražio od Brnabić?'

Jadranka Kosor bila je današnja gošća političkog intervjua tjedna na Večernji TV-u. Kosor je komentirala aktualne teme u političkom životu, a na početku razgovora s voditeljicom Petrom Maretić Žonjom govorila je o novoj knjizi koju je napisala.

Građani vas uglavnom znaju kao premijerku i političarku, kakva je Jadranka Kosor kada nije premijera i političarka?

- Ista kao što je bila i kao predsjednica Vlade. Moja stajališta o najvažnijim pitanjima za život i politiku su ista. Nisam u politici ali se nisam odmaknula previše od politike jer me to i dalje zanima - rekla je dodajući kako su njena stajališta ista 'samo što to neki ljudi na drugi način percipiraju'.

- Knjiga je na neki način nastavak moje prethodne knjige - kazala je i objasnila kako u ovoj knjizi nastavlja s onim stvarima za koje nije bilo mjesta u prošloj knjizi. Kazala je kako piše o bivšim političarima i novom interesu nakon izlaska iz politike - Twitteru.

Što vam je bio motiv da ogulite dušu?

- Nije to ogoljivanje duše. To je nastavak priče i priče o mom životu. Moj život je bio neobičan i sad kada sam tu pisala vidjela sam koliko je tu bilo nevjerojatno neobičnih situacija i pišem o ljudima koje sam sretala kroz cijeli taj svoj politički i novinarski život. To je jedno ogromno bogatstvo - kazala je.

O političkoj sceni

Danas istječe mandat ravnatelju VSOA-e Ivici Kinderu. Očekujete li da će Medved i Lozančić pronaći neko rješenje?

- Ne očekujem ništa osobito - rekla je objašnjavajući kako Ustav jasno kaže da se o tome moraju dogovoriti i supotpisati predsjednik države Vlada, odnosno premijer.

Rekla je kako je ovo 'očito neko prijelazno rješenje' jer Ustav svakako ne prepoznaje 'vršitelja dužnosti'.

- Ovo doživljavam kao neku vrstu reteriranja Andreja Plenkovića pogotovo što na razgovore s Lozančićem ne šalje Banožića nego Medveda. Tu vidim to reteriranje. Vidim da se postigao preko tih 'teklića' neki prešutni dogovor da se ne izlazi u javnost. Kao što vidite niti predsjednik države niti predsjednik Vlade ne komentiraju situaciju - rekla je.

- Vjerojatno će se danas pustiti neki bijeli dim, no to nije ništa, to nije rješenje. Ako se donese odluka o nekom privremenom pitanje je koje će biti njegove ovlasti - izjavila je Kosor i dodala da ta osoba ne može imati ovlasti koje ima osoba koja je zakonito i po Ustavu izabrana kao ravnatelj VSOA-e.

- Plenković se osjećao osobno uvrijeđen iako su uvrede stizale i s njegove strane. Sjetimo se samo kvalifikacija o šmrkavcu koji šmrče gdje se aludira na najgoru moguću karakteristiku predsjednika države koji ne traži ispriku da bi sjeli, razgovarali i dogovorili se. Kako to da predsjednik Vlade nije tražio ispriku od Zekanovića koji je za njega govorio da je hodajuća Sotona i patološki lažljivac. Ja mislim da je to ogromna uvreda - pojašnjava Kosor.

Pitala je i zašto Plenković nije tražio ispriku od Ane Brnabić koja je Hrvatsku nazvala neprijateljskom državom i optužila nas za etničko čišćenje.

- S njom se može rukovati i dogovarati potporu na europskom putu, a ne može sa predsjednikom republike Hrvatske - dodaje Kosor.

- Onaj tko dobije relativnu većinu i počne skupljati većinu u parlamentu da bi se mogla formirati vlada morat će na kraju tog dana ipak doći na Pantovčak predsjedniku države - kazala je odgovarajući na pitanje hoće li doći do susreta premijera i predsjednika. Dodala je kako je moguće i da predsjednik zatraži sjednicu Vlade i sudjelovati na njoj 'ako smatra da postoji neko osobito važno pitanje'.

Plinska afera

Je li ona dobra tema za sazivanje sjednice Vlade?

- Da se takvo nešto dogodilo u vrijeme Mesića on bi sigurno to tražio. Mislim da Zoran Milanović to neće napraviti jer mu nije u okviru njegovih interesa, to ga previše ne zanima - kazala je Kosor.

- Nemoguće da predsjednik Vlade koja imenuje sve čelne ljude tih institucija koje su to morale vidjeti, nadzirati i od kojih je jedna upozoravala. Sve to je potpuno nemoguće da te informacije nisu došle do predsjednika i potpredsjednika Vlade. Ovdje se čeka protok vremena kao što je bio i blagotvoran kod onog slučaja krađe milijarda u INA-i - izjavila je Kosor.

Kada očekujete izbore?

- Moguće je da oni budu prije nego što to opozicija računa. Mislim da se rade opsežne analize, mi smo tako radili dok sam bila na čelu HDZ-a - izjavila je Kosor.

Smatra da je greška što Možemo i SDP neće izaći zajedno.

- One koji nevoljko izlaze na izbore bi možda moglo potaknuti kada bi vidjeli da su oni udružili snage unatoč svim razlikama - kazala je.

Smatra da Možemo nema dovoljno iskustva u parlamentarnim izborima i kampanjama te da ne znaju koliko je važno u svakom mjestu imati svoje povjerenike i članove koji će vjerno raditi i agitirati.

- Računati na uspjehe samo u Zagrebu nije dovoljno jer nema prevelikih uspjeha - kazala je objašnjavajući da je dio birača ljut zbog problema s vrtićima.

Kako gledate na to da Zoran Milanović još nema protukandidata?

- To govori da HDZ još kalkulira, ali budući da velike ambicije ima lijeva opozicija. To govori da i u tu ne prepoznaju koliko je važan trenutak. Ovo je krajnji čas kada oni trebaju iznjedriti svog kandidata i kandidatkinju. Podsjetila bih na izrazito visok rejting Josipovića i bilo je potpuno nemoguće tada zamisliti da bi ga netko mogao pobijediti - rekla je Kosor dodajući kako se odjednom pojavila Kolinda Grabar-Kitarović.

- Počela je hodati okolo i to je bila mudra politika HDZ-a i ona je tijesno pobijedila - izjavila je za kraj.