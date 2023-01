Plenković o poskupljenjima: Dio trgovaca lovi u mutnom. Sutra ćemo objaviti mjere, koristit ćemo sve mehanizme

Hrvatski premijer Andrej Plenković obratio se medijima nakon druge vožnje skijaške utrke Snježne kraljice. Komentirao je rast cijena koji se dogodio nakon uvođenje eura te je najavio uvođenje mjera. Oštro je kritizirao sve one koji su neopravdano dignuli cijene te je podsjetio da Vlada na raspolaganju ima puno mehanizama i da će ih koristiti.

- Mi smo vidjeli da dio poslovnih subjekata koristi uvođenje eura za lov u mutnom. To je jedno nepotrebno profiterstvo. To je jedna loša i nepoštena praksa te s time treba stati. Trebaju se vratiti na cijene koje su bile prije 1. siječnja i prevesti tečaj iz kune u euro pošteno i korektno kako je država to odradila u korist građana i gospodarstva - kazao je i dodao: - Sve se to vidi i sve se to prati.

- Bit će angažirani svi inspektori. Na terenu su i čekamo njihov izvješće da vidimo što se tu događa i s uslugama. Ljudi odlaze na kavu, vide da je skuplja. Odlaze u trgovinu i vide da su neki proizvodi skuplji. To toga ne smije doći. Ovo je poruka cijela poslovnoj zajednici, do ovog ne smije doći nakon 2022. u kojoj je Vlada regulirala cijene plina i struje, cijene naftnih derivata, izašla s paketom pomoći... Ako država ispuni svoje kriterije, pomogne gospodarstvu i da daje onima koji su socijalno najugroženiji, onda nije u redu da oni koji su profitirali na mjerama Vlade neopravdano dignu cijene. To je čisto profiterstvo - naveo je Plenković i najavio da će Vlada sutra objaviti mjere.

- Koristit ćemo sve mehanizme. Imamo puno mehanizama - istaknuo je. Naveo je kako garantira da nikome tko je dignuo cijene od nedjelje do ponedjeljka nije dignuta cijena niti jednog inputa. Pozvao je poslovne subjekte da budu odgovorni.

Premijer je komentirao i dolazak Ivice Dačića u Hrvatsku.

- Mi smo svake godine na božićnom domjenku Srpskog narodnog vijeća. Nije on prvi dužnosnik iz Srbije koji dolazi - dodao je.

U utorak se održao u Vladi sastanak s prdstavnicima trgovačkih lanaca i udruženja, nakon kojeg je ministar gospodarstva Davor Filipović kazao kako dizanje cijena zbog prelaska na euro neće proći i da će Vlada učiniti sve da zaštiti standard hrvatskih građana.

- Ono što sam poručio trgovačkim lancima danas, a to poručujem svima onima koji će ovu situaciju prelaska na euro pokušati iskoristiti da zarade na teret naših građana, je da im to neće proći i da će Vlada učiniti sve da zaštiti standard hrvatskih građana - rekao je Filipović, poručujući kako su na stolu sve mjere, od crnih listi do zamrzavanja cijena široke liste proizvoda.

