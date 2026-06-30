Ovo su najviše temperature izmjerene danas u Hrvatskoj, u jednom gradu čak 41 °C!

Prema podacima DHMZ-a, današnje najviše temperature zraka u brojnim su gradovima bile izrazito visoke, a ponegdje su se približile i 40 stupnjeva Celzijevih. Najviša temperatura izmjerena je u Kninu, čak 41,0 °C, dok su vrlo visoke vrijednosti zabilježene i u Osijeku, gdje je izmjereno 38,8 °C, na osječkom aerodromu 39,8 °C, u Splitu 39,5 °C te na splitskom aerodromu 39,3 °C. Visoke temperature zabilježene su i u Senju, gdje je izmjereno 38,6 °C, Slavonskom Brodu 38,1 °C, Rijeci, Šibeniku i na zadarskom aerodromu 38,0 °C, dok je u Pločama izmjereno 37,7 °C. I Zagreb je imao vrlo vruć dan, s 35,4 °C na Griču, 35,3 °C u Maksimiru te 36,2 °C na zagrebačkom aerodromu.

Toplinski val koji može utjecati na zdravlje obilježio je vremenske prilike u drugoj polovini lipnja, osobito na Jadranu. Osim visokih dnevnih temperatura, problem su stvarale i tople te vrlo tople noći, koje nisu omogućavale kvalitetan odmor i oporavak organizma. Prema prognozi DHMZ-a, vruće i vrlo vruće bit će još sutra, a zatim će na Jadranu biti manje vruće, dok će u unutrašnjosti zemlje osjetno osvježiti. Dnevna temperatura ondje će biti i za desetak stupnjeva niža. Nakon još jedne vrlo tople noći na Jadranu, i u najtoplijem dijelu srijede posvuda će biti vruće i vrlo vruće. Zbog toga će na Jadranu opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje i dalje biti vrlo velika, uz crveno upozorenje. U drugim krajevima opasnost će biti umjerena, odnosno velika, uz žuto i narančasto upozorenje.

Promjena vremena očekuje se približavanjem hladne fronte sa sjeverozapada. Od sredine dana bit će izraženih pljuskova s grmljavinom, koje mogu pratiti prolazno jak vjetar. Budući da će pljuskovi biti sporo pokretni, moguće su urbane i bujične poplave. DHMZ upozorava i da se, zbog zagrijavanja zraka proteklih dana, u atmosferi nakupila velika količina energije za razvoj intenzivnih konvektivnih procesa, pa je vrlo velika vjerojatnost pojave tuče. Nestabilnosti će se najprije razvijati u unutrašnjosti zemlje, a navečer i u noći na četvrtak proširit će se i na Jadran, ponajprije na njegov sjeverni dio.

Foto: DHMZ

U večernjim satima, s premještanjem fronte preko naših krajeva, počet će pritjecati osjetno hladniji zrak. U sjevernim kopnenim predjelima zapuhat će prolazno jak, na udare i olujan sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok će na sjevernom Jadranu zapuhati bura. U četvrtak će bure biti i u Dalmaciji. U četvrtak će još biti promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima, osobito u Dalmaciji, gdje mogu biti izraženiji. U petak će na Jadranu prevladavati sunčano, dok su u unutrašnjosti sredinom dana još mogući pljuskovi. U subotu se očekuje stabilnije vrijeme i u većini krajeva sunčano. Vjetar će biti slab i umjeren, ponegdje jak sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati bura, slaba do umjerena, mjestimice jaka s olujnim udarima. Najviša temperatura zraka bit će uglavnom od 25 do 30 stupnjeva, u gorskim predjelima moguće i malo niža. Duž obale i na otocima te u unutrašnjosti Dalmacije i Istre bit će od 27 do 32 stupnja. U padu će biti i najniža temperatura, izraženije na kopnu.