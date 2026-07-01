Danko Končar preuzima sisačku željezaru i opet pokreće proizvodnju

Danko Končar, jedan od najpoznatijih hrvatskih poduzetnika, putem međunarodne metalurške grupacije Afarak Group, u kojoj drži udjele, postigao je načelni dogovor o preuzimanju Željezare Sisak od talijanskog ABS-a, u vlasništvu čeličanske divizije grupacije Danieli, u poslu vrijednom oko 200 milijuna eura, saznaje se iz Končarovih krugova. Riječ je o načelnom dogovoru, ugovor još nije potpisan, a transakciju bi trebalo provesti novoosnovano društvo Afarak Steel Zagreb Hrvatska, iza kojeg stoji međunarodna grupacija Afarak, vertikalno integrirani proizvođač specijalnih legura s pogonima na više kontinenata, čije dionice kotiraju na burzama u Helsinkiju i Londonu.