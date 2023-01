'Euro u Hrvatskoj znači i jeftinije cestarine za austrijske i ostale turiste'

Zašto će turisti ubuduće jeftinije putovati u Hrvatsku” naslov je teksta u kojem austrijski dnevni list “Kleine Zeitung” danas piše o na jednoj strani ljutim Hrvatima zbog nekih trgovaca i uslužnih djelatnosti koji su iskoristili ulazak Hrvatske u eurozonu i prelazak s kune na euro 1. siječnja ove godine za povišenje cijena, te na drugoj strani o pogodnostima odnosno jeftinijim cestarinama za strane turiste koji putuju u Hrvatsku, koje im je donijelo zaokruživanje cijena.

List ističe kako su se u Hrvatskoj neki trgovci i uslužne djelatnosti oglušili na jasnu poruku hrvatske Vlade da prelazak s kune na euro se ne smije koristiti za podizanje cijena. I to unatoč tome što je hrvatski premijer Andrej Plenković rekao kako se to neće tolerirati i putem Twittera poručio da uvođenje eura “nije razlog za povećanje cijena roba i usluga”.

Kleine Zeitung istovremeno na drugoj strani ukazuje na posve drugačiji, pozitivan primjer kada se radi o plaćanju cestarine u Hrvatskoj, što posebno veseli i ide u korist Austrijancima i ostalim stranim turistima. Isti izvor navodi kako su cijene cestarina u Hrvatskoj ostale iste, ali prelazak s kune na euro “ide u korist vozača”, citirajući pritom priopćenje Hrvatskih autocesta d.o.o. (HAC) i njegovu odluku da se kod preračuna “iznos zaokruži na jedno decimalno mjesto”. “Do sada je primjerice cestarina za osobni automobil od Zagreba do Šibenika stajala 152 kune. To je sada iznosi 20,17 eura, no iznos je zaokružen na 20,10 eura. Još je veća razlika kod ENC boksova.

Prema preračunavanju kune u euro trebala bi biti 16,19 eura, ali HAC ju je zaokružio na 15 eura”, ističe list i ukazuje na činjenice, zbog kojih će turistima ubuduće biti jeftinije putovati u Hrvatsku. Kleine Zeitung također napominje kako je HAZ najavio od 2024. godine uvođenje elektronskog plaćanja cestarine odnosno “e-vinjeta” u Hrvatskoj, čime će “naplatne kućice i čekanje pred rampama otići u povijest”. List također izvještava kako je Slovenija, što se tiče cestarina skuplja. Iako su cijene 7-dnevne vinjete (15 eura) i mjesečne (30 eura) ostale iste, povećana je cijena prolaska kroz tunel Karavanke. Vožnja za vozila do 3,5 tona s 7,60 na 7,80 eura. Cijena bloka za 14 tunelskih prolazaka povećana je s 34,10 na 35,10 eura.