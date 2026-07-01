Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 20
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PROMJENE NA GRANICI

Nevjerica u tri europske zemlje: Stigla naredba Kremlja, sve vrijedi od danas

Putin
Foto: REUTERS
1/5
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
01.07.2026.
u 06:26

Prema uredbi ruske vlade, od 1. srpnja 2026. obustavlja se kretanje osoba, vozila, robe i tereta preko željezničkih kontrolnih točaka na pojedinim dionicama državne granice.

Rusija je privremeno obustavila sav željeznički promet preko granice s Finskom, Estonijom i Latvijom, zatvorivši ukupno sedam graničnih kontrolnih točaka. Odluka ruske vlade dodatno zaoštrava napetosti na sjeverozapadnom krilu NATO-a i prekida jednu od rijetkih preostalih izravnih kopnenih prometnih veza između Rusije i Europske unije. Prema uredbi ruske vlade, od 1. srpnja 2026. obustavlja se kretanje osoba, vozila, robe i tereta preko željezničkih kontrolnih točaka na pojedinim dionicama državne granice. Rusko Ministarstvo vanjskih poslova dobilo je zadatak da o odluci službeno obavijesti tri pzemlje, prenosi državna novinska agencija Tass. Od sedam zatvorenih prijelaza, pet se nalazi na rusko-finskoj granici: Vyborg (Lenjingradska oblast), Vjarcilja i Ljutja (Karelija), Sankt Peterburg-Finljandski te Svetogorsk (Lenjingradska oblast). Preostala dva su Pečori-Pskovskije u Pskovskoj oblasti (prema Estoniji) i Pitalovo, također u Pskovskoj oblasti (prema Latviji).

Ova mjera dolazi u vrijeme rastućih napetosti između Rusije i njezinih sjevernih i baltičkih susjeda, posebno nakon što su Finska i Švedska pristupile NATO-u. Sve tri baltičke države i Finska izražavaju sve veću zabrinutost zbog ruske vojne aktivnosti i hibridnih prijetnji u pograničnom području. Švedska je nedavno ponovno upozorila da Rusija predstavlja dugoročnu prijetnju Savezu. Šef švedske vojne obavještajne službe Thomas Nilsson istaknuo je da Moskva širi vojnu infrastrukturu uz istočnu granicu NATO-a te da bi mogla aktivirati svoje planove čim oslobodi resurse nakon rata u Ukrajini, piše Kyiv Post.

U travnju je Rusija zaprijetila odmazdom baltičkim državama optužujući ih da dopuštaju ukrajinskim dronovima prelet preko svog zračnog prostora. U svibnju je ruski dron ušao u zračni prostor Rumunjske tijekom napada na Ukrajinu, srušivši se na stambenu zgradu u Galatiju i ozlijedivši civile. Kao odgovor na ruske aktivnosti, baltičke zemlje i Ukrajina ubrzano jačaju svoje granice. Latvija je počela postavljati betonske protutenkovske barijere poznate kao 'zmajevi zubi' duž granice s Rusijom, dio zajedničke Baltičke obrambene linije. Estonija je slijedila isti primjer. Ukrajina je postavila slične prepreke uz granicu s Bjelorusijom u Černihivskoj regiji, uz žičane barijere i rovove. Estonija je nedavno u Tallinnu postavila i prvo modularno javno sklonište od armiranog betona kako bi poboljšala zaštitu civila u slučaju sve češćih incidenata s ruskim dronovima u zračnom prostoru NATO-a.

Zasad nije poznato koliko će zatvaranje željezničkih prijelaza trajati niti hoće li biti prošireno na druge vrste prometa. Analitičari upozoravaju da ovakve mjere dodatno izoliraju Rusiju od Europe i doprinose daljnjoj militarizaciji granice između Rusije i NATO-a.

Ovako bi mogla završiti Putinova vladavina. Stručnjak upozorio: 'Pripremite se za kaos'
Ključne riječi
granice Vladimir Putin

Komentara 18

Pogledaj Sve
PO
potepuh
07:00 01.07.2026.

Nije Rusija, došla na NATO granice već NATO na njihove.

ZO
zoranlelic
07:32 01.07.2026.

Briga (nevjerica) je uvijek odraz ulaska u vojne saveze u koje te nitko ne prisiljava. Granica prema Francuskoj ostaje otvorena? Sada će ga morati napasti. Putin je održao obećanje da će zaustaviti šverc umjetnih gnojiva za njemačke i EU poljoprivrednike (Kinezi to jedva čekaju), kao i nekih izvora energije. Nova željeznička pruga između Bjelorusije i Poljske ostaje ključna, Putin je prije nekoliko dana imao sastanak s Lukašenkom o tome. Upućeni tvrde da Bjelorusija očekuje odštetu za smanjeni željeznički promet.

EL
elemental
07:40 01.07.2026.

Gdje je problem? Sankcionirate Ruse, ne želite trgovati sa Rusijom... što će im ta veza ka van? Trebali su i prije zatvoriti.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!