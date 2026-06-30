Zaboravio običan predmet u autu, a onda je požar progutao sve: Ove predmete nikad nemojte ostavljati u vozilu

Vlasnik automobila u britanskom Nottinghamshireu ostavio je naoko uobičajeni predmet na instrumentnoj ploči, odmah ispod vjetrobranskog stakla. Riječ je o sunčanim naočalama koje su prije izazvale požar u vozilu, pisao je 2023. BBC News. Vatrogasna i spasilačka služba intervenirala je na vrijeme, a iz službe upozoravaju sve vozače da reflektirajući predmeti, poput naočala, ne smiju biti izloženi direktnom suncu.

Dodali su i kako sunčeva svjetlost koja prolazi kroz staklo može djelovati poput povećala i u najgorem slučaju zapaliti materijale poput plastike, papira ili tkanine. Zbog toga je savjet da sunčane naočale uvijek držite na sigurnom mjestu, izvan dosega sunčevih zraka. S obzirom na to da je europski kontinent na vrhuncu prvog ovosezonskog toplinskog vala, popisali smo predmete koje, baš poput sunčanih naočala, ne bi trebali držati u autu tijekom ljetnih mjeseci.