Zaboravio običan predmet u autu, a onda je požar progutao sve: Ove predmete nikad nemojte ostavljati u vozilu

Vlasnik automobila u britanskom Nottinghamshireu ostavio je naoko uobičajeni predmet na instrumentnoj ploči, odmah ispod vjetrobranskog stakla. Riječ je o sunčanim naočalama koje su prije izazvale požar u vozilu, pisao je 2023. BBC News. Vatrogasna i spasilačka služba intervenirala je na vrijeme, a iz službe upozoravaju sve vozače da reflektirajući predmeti, poput naočala, ne smiju biti izloženi direktnom suncu.
Dodali su i kako sunčeva svjetlost koja prolazi kroz staklo može djelovati poput povećala i u najgorem slučaju zapaliti materijale poput plastike, papira ili tkanine. Zbog toga je savjet da sunčane naočale uvijek držite na sigurnom mjestu, izvan dosega sunčevih zraka. S obzirom na to da je europski kontinent na vrhuncu prvog ovosezonskog toplinskog vala, popisali smo predmete koje, baš poput sunčanih naočala, ne bi trebali držati u autu tijekom ljetnih mjeseci.
Kako piše AccuWeather, dijelovi parkiranog automobila mogu se vrlo brzo zagrijati na više od 100 stupnjeva, čak i ako su prozori otvoreni. Takva toplina nije samo neugodna, već može oštetiti predmete koje ostavite u vozilu, a koji na prvi pogled djeluju bezopasno. Stručnjaci upozoravaju da su među opasnijim predmetima aerosol boce poput spreja za sunčanje, repelenta protiv insekata ili suhog šampona. One mogu postati opasne jer tlak u njima raste s porastom temperature. U užarenom autu povećava se rizik od eksplozije, što može oštetiti unutrašnjost vozila. Lijekovi, uključujući uobičajene analgetike i posebne pripravke poput inzulina, EpiPenova i inhalatora, mogu izgubiti učinkovitost ili postati nesigurni kada se izlažu visokim temperaturama.
Krema za sunčanje također gubi svoja zaštitna svojstva kada stoji u vrućem automobilu, a sunčane i dioptrijske naočale mogu se izobličiti ili oštetiti na vrućoj instrumentnoj ploči ili izravnoj sunčevoj svjetlosti. Hrana i piće brzo se kvare, dok se limenke i plastične boce, poput onih s gaziranim napicima, mogu napuhati ili čak eksplodirati. Ako putujete s namirnicama, preporučuje se korištenje hladnjaka ili termo torbi za sigurniju pohtanu namirnica.
Sitni predmeti poput upaljača i šibica također predstavljaju ozbiljan rizik za požar, osobito kada su izloženi izravnom suncu. Plastične boce s vodom mogu ispuštati teške metale i mikroplastiku u tekućinu, a djelomično korištene boce mogu postati plodno tlo za bakterije. Važne dokumente poput putovnica, osobnih iskaznica i računa također nije dobro ostavljati u automobilu jer toplina može deformirati papir, izblijediti tintu i na taj način utjecati na kvalitetu dokumenata. Elektronički uređaji s litij-ionskim baterijama, uključujući telefone, prijenosna računala i prijenosne punjače, ne podnose ekstremne vrućine. Baterije se mogu pregrijati, napuhati ili u rijetkim slučajevima zapaliti.Poznato zašto je Livaja potjeran s priprema? Sve je krenulo nakon izlaska osmorice igrača: 'Nije mu se svidjela kazna'
Nije fleka ostala na njoj. Ako nije atomska bomba, nemojte me uznemiravati. Eto, tako nekako bi plastika u jugiću mogla prokomentirati eksploziju upaljača na plus četrdeset. Vidi ti ovo, što se to upaljaču desilo, kakva mu je to rupa, izgleda ka posada Nostroma kad im je Alien izlazio iz prsa...Da onu ogavnu proljevastu boju makar okrhne, ma ništa.