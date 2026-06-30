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JEDINSTVENA PROSLAVA

Korčula ima najneobičniju ljetnu feštu: Maskama i vatrometom u ponoć obilježavaju polovicu godine

Foto: Snježana Bičak
1/13
Autor
Snježana Bičak
30.06.2026.
u 22:23

Ove je godine u povorci sudjelovalo 15 maskiranih skupina, i to iz grada Korčule, Lumbarde, Makarske, Orebića, s Pelješca, iz Župe dubrovačke i drugih mjesta

Na Korčuli imaju specifičnu, jedinstvenu proslavu u kojoj slave ulazak u drugi dio godine. Večer zadnjeg dana lipnja ulice grada ispuni šarena i maskirana povorka kojoj se domaćini i turisti posebno vesele. Šarene, raspjevane skupine najslikaniji su motivi grada u ovoj novogodišnjoj noći u kojoj, osim u maskiranoj povorci, uživate u koncertima i vatrometu u ponoć koji označi polovicu godine!

Ove je godine u maskiranoj povorci bilo 15 skupina i to iz grada Korčule, Lombardije, Makarske, Orebića, Pelješca, Župe Dubrovačke i s drugih lokacija, ali se i puno gostiju i obitelji maskira i uključi samostalno u proslavu Nove. Sve je počelo u milenijskoj godini, spontano, a danas i brodovi svoje rute prilagođavaju proslavi Nove godine na Korčuli, a i brojni gosti iz Europe posjet Korčuli prilagode ovoj manifestaciji koja je masovnija od one u proljeće. 
Ključne riječi
Proslava Korčula

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