Zmijski protuotrov će se od 2027. praviti u Rugvici

S 200 bočica zmijskog protuotrova i ove sezone opskrbljene su sve bolnice te zavodi za hitnu medicinu na područjima na kojima obitavaju zmije otrovnice, a ima ih i u veleprodajnim skladištima odakle ih zdravstvene ustanove mogu naručiti. Godišnje je u Hrvatskoj prosječno oko 50 intervencija zbog zmijskog ugriza, dok se prosječno 10 do 15 pacijenata godišnje liječi primjenom zmijskog antitoksina, podaci su Ministarstva zdravstva. Ove je godine Zavod za hitnu medicinu imao već šest intervencija zbog ugriza zmija, a lani 33. Protuotrov se u Hrvatsku uvozi iz zemalja EU, prema potrebi i iz trećih zemalja sa svim važećim certifikatima kvalitete koje mora imati imunološki lijek. No od sljedeće godine imat ćemo ponovno protuotrov domaće proizvodnje.

Pogon za proizvodnju zmijskog protuotrova Imunološkog zavoda sagrađen je do roh bau faze, a do kraja godine bit će kompletno uređen i opremljen kako bi tijekom 2027. konačno krenula proizvodnja. Time će Hrvatska, prvi put nakon više od 12 godina, ponovno uspostaviti vlastitu proizvodnju zmijskog protuotrova. Prvi je to korak u revitalizaciji IMZ-a. – Nakon dovršetka zgrade i unutarnjeg opremanja slijedi provedba kvalifikacijskih postupaka i ishođenje potrebnih regulatornih odobrenja. Usporedno, odvijaju se aktivnosti na poboljšanju procesa proizvodnje, nabavi i uvođenju u operativnu funkciju opreme neophodne za unapređenje proizvodnog procesa kao i priprema odgovarajuće registracijske dokumentacije. Zadovolje li pokusne serije, može se očekivati puna produkcija sredinom sljedeće godine – kazao nam dr. Vedran Čardžić, ravnatelj Imunološkog zavoda.

Taj je pogon tek dio projekta obnove biološke proizvodnje za koju su nužne životinje i laboratorij. Na staroj farmi u Brezju još uvijek se uzgajaju životinje neophodne za pripravu hiperimune konjske plazme – sirovinske baze za proizvodnju protuotrova. Vrste i broj potrebnih zmija i konja kontinuirano se zanavljaju. Farma Brezje bit će u funkciji sve dok se ne izgradi novi biološki laboratorij u Rugvici, što je omogućeno kad je Općina Rugvica darovala zemljište na koje će se preseliti i farma iz Brezja.

Trenutačno je u tijeku ishođenje građevinske dozvole za gradnju biološkog laboratorija, a očekuje se i suglasnost Ministarstva zdravstva za sklapanje ugovora s odabranim izvođačem za izgradnju upravne zgrade. U tijeku je i ishođenje suglasnosti za objavu prethodnog savjetovanja za javnu nabavu Projektiranje i izgradnja pogona za proizvodnju lijekova iz ljudske plazme. Predviđeno trajanje izgradnje, opremanja i ishođenja odgovarajućih proizvodnih dozvola je šest godina po potpisu ugovora s odabranim izvođačem.

Sve vrijeme IMZ, koji još uvijek djeluje i na zagrebačkoj lokaciji, prikuplja ljudsku krvnu plazmu iz svih ovlaštenih hrvatskih transfuzijskih centara, skladišti je u rashladnim komorama i upućuje na preradu odabranom frakcionatoru. Frakcionator u svoj PMF (eng. Plazma Master File – glavni dosje o plazmi) uvrštava hrvatsku plazmu, proizvodi lijekove i ima ugovornu obvezu vratiti/plasirati lijekove na hrvatsko tržište s oznakom porijekla plazme na pakiranju (proizvedeno iz RH plazme).

– U Hrvatskoj se prikupljanje krvne plazme temelji na dobrovoljnom darivanju krvi te se na godišnjoj razini prikupi oko 190.000 doza pune krvi, što udovoljava načelu samodostatnosti za krvnim pripravcima, ali ne i za lijekovima iz plazme. Količina plazme namijenjene za frakcioniranje odgovara prikupljanju od oko 35.000 litara. Da bi se udovoljilo načelu samodostatnosti, potrebno je prikupiti oko 60.000 litara plazme – kaže dr. Vedran Čardžić.

Osim što provjeravaju kakvoću zaprimljenih lijekova, u IMZ-u čuvaju matične sojeve virusa kako bi nastavili proizvodnju cjepiva protiv morbila i rubele. Ponovna proizvodnja ovih cjepiva svjetski priznate kvalitete trebala bi početi nakon što se izgradi i opremi pogon za cjepiva, a očekuje se da će to biti 2033. godine. Uz navedene projekte usporedno se nabavlja specifična oprema i radi na digitalizaciji cjelokupnog projekta revitalizacije.

Ukupna vrijednost strateškog projekta revitalizacije Imunološkog zavoda iznosi gotovo 180 milijuna eura, što uključuje opremu za proizvodnju i digitalizaciju procesa, a realizacija je predviđena u više faza kroz višegodišnje razdoblje. Financijska struktura bez PDV-a obuhvaća 4,8 milijuna eura za pogon za proizvodnju zmijskog protuotrova, 3,2 milijuna eura za upravnu zgradu, 4,8 milijuna eura za biološki laboratorij, 2 milijuna eura za biološki segment (akomodacijske staje, krvarnica, dekantaža…), 0,7 milijuna eura za pristupnu cestu, od 71 do 100 milijuna eura za pogon za preradu krvne plazme te oko 48 milijuna eura za proizvodnju virusnih cjepiva.